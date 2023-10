Planirate vjenčanje? Organizatorica otkrila 8 pogrešaka koje biste trebali izbjegavati

Apsolutno savršenstvo često je mjerilo kojim buduće mladenke teže kada planiraju svoje velike dane. Međutim, kvaritelji ceremonije - uključujući problematične goste, glasne bebe i svekrvu željnu pažnje koja inzistira na nošenju bijele haljine za proslavu - mogu svadbe iz snova bilo koje žene brzo pretvoriti u katastrofu iz noćne more. Ali, iskusna stručnjakinja za vjenčanja zna koja su najbolja pravila za izbjegavanje katastrofe, prenosi New York Post.

'Sve ste isplanirali do najsitnijih detalja i konačno možete uživati ​​u svom danu - zašto riskirati da ga nešto pokvari?', pita se Samantha Gilchrist, 41- godišnja stručnjakinja za vjenčanja iz Londona. Ekspertica za vjenčanja — koja je u 15 godina rada ugostila nebrojeno mnogo mladenaca u svojim brojnim prostorima diljem Ujedinjenog Kraljevstva — napomenula je da katastrofe na slavljima lako mogu izbjeći marljivi mladenci koji jasno unaprijed postavljaju velika očekivanja za svoju svečanost.

'Iako su neke od ovih stvari pomalo izvan vaše kontrole, važno je da svom organizatoru vjenčanja i mjestu vjenčanja date do znanja koje su vaše granice i stvari koje biste smatrali neprihvatljivim da se dogode na vaš veliki dan', rekla je Samantha, 'Oni će vas moći podržati u rješavanju problema i unaprijed i na sam dan'. A, ovo su osam pravila kojih bi se trebali držati:

Nema 'možda' gostiju: Kako bi se zajamčio uspjeh vjenčanja, Samantha predlaže da budete brutalni kada je u pitanju odlučivanje o tome tko će biti na popisu pozvanih. 'Vaši gosti mogu uzrokovati puno problema na vaš veliki dan', upozorila je, 'Bez odgovora na poziv znači da nema obroka ili postavljanja stola, nema poklona za vjenčanje i da ih niste uračunali u večernje catering aranžmane'. Samantha savjetuje mladenkama i mladoženjama da budu mudri pri odabiru gostiju, pazeći da primaju samo one ljude koji će rado slijediti njihova pravila od samog početka.

Bebe nisu uvijek poželjne: Ništa ne uništava poseban trenutak za oltarom kao plač i vrisak bebe. A, Samantha savjetuje da zabranite njihovu prisutnost na vjenčanju. 'Djeca su nepredvidiva i često biraju najgore vrijeme da budu glasna', rekla je, 'Ako doista želite biti u trenutku i imati malu djecu na vjenčanju, zamolite roditelje da izađu s njima van ako postanu nepodnošljiva'.

Vaša prisutnost nije poklon: Osim ako ne postoji stroga politika zabrane darova, svatovi bi sretnom paru uvijek trebali ponuditi poklon. 'Poklonite im novac za početak novog života ili odlazak na medeni mjesec, predmet za njihov dom, nešto osobno i ručno izrađeno', potaknula je organizatorica vjenčanja, 'Nije važno, ali nikada se ne pojavljujte praznih ruku'.

Dress code je važan: 'Osim ako je vaše vjenčanje skroz opušteno, svakako recite svom timu da prati vaše kodeks odijevanja', rekla je Samantha i objasnila da se to odnosi na sve radnike na vašem vjenčanju - kao što su planeri, ugostitelji, bendovi, DJ-evi i fotografi. 'Moraju se uklopiti u vaš dan i izgledati profesionalno, ali također ne želite da izgledaju kao djeveruša ili vjenčani kum, pa im također dajte do znanja koja je tematska boja', rekla je stručnjakinja, 'Kad sam radila kao fotografkinja za vjenčanja, prije nego što sam osnovala kolekciju Gilchrist, uvijek sam sa svojim mladencima provjeravala pravila odijevanja'.

Izostavite crno vino s jelovnika: Umjesto da riskirate da svoju bijelu haljinu zaprljate crnim vinom, Samantha predlaže da ga izostavite s jelovnika na dan vjenčanja. 'To je recept za katastrofu', rekla je, 'Nemojte riskirati slučajno prolijevanje i držite se bijelog vina ili bistrih alkoholnih pića, a crveno vino držite podalje od vašeg stola. Vjeruj mi, tvoja haljina će ti biti zahvalna!'.

Izbjegavajte 'Milka' ljubičastu: 'Milka' ljubičasta izgledati sjajno kao omot za čokoladu, ali Samantha kaže da je to užasna nijansa za vjenčanje. 'Svatko tko je bio u industriji vjenčanja 2008.-2010. prošao je kroz razdoblje kad je svako vjenčanje bilo 'Milka' ljubičasto, a to je bila tako jaka boja da nam se svima smučila', prisjetila je, 'To je boja koju je jako teško nositi za djeveruše i često ne funkcionira na prijemu'. Na stranu njezina duboka averzija prema ovoj nijansi, ekspertica za ceremonije vjenčanja želi da mladenci slijede svoja srca: 'U konačnici, ovo je vaš dan, a mi ćemo učiniti sve što vas čini sretnima'.

Ponudite zanimljiva bezalkoholna pića: Umjesto da se goste koji ne piju alkohol ograničava na gazirana pića i vodu, Samantha savjetuje da im se ponudi nekoliko otmjenih bezalkoholnih pića u baru, poput bezalkoholni koktela. 'Naša nedavna studija otkrila je da oko četvrtine odraslih gostiju na vjenčanju ne pije, a posljednja stvar koju žele je cijeli dan ispijati toplo bezalkoholno piće iz gadne čaše', dodaje, 'Obratite pažnju na bezalkoholne opcije - jer svi vaši gosti zaslužuju uživati ​​u ukusnim pićima'.

Nahranite svoje goste: Pobrinite se da vaši gosti imaju nešto za pojesti prije same svečane večere. 'Vi i vaši gosti vjerojatno ste preskočili ručak ili malo pojeli kako biste stigli na ceremoniju', rekla je, 'Što znači da do trenutka kada vaša svadbena večera stigne, obično oko 17 sati, svi ste jako gladni. Ako cijeli dan poslužujete alkoholna pića, to također može pomoći da izbjegnete da gosti pretjeruju prije početka domjenka'.