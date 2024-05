Sumnjate da vas partner vara? Stručnjakinja otkrila jednu stvar po kojoj ćete znati

Jedna je stručnjakinja za veze i odnose nedavno na Tik Toku podijelila video u kojemu objašnjava koji su znakovi na koje trebate pripaziti ako sumnjate da vas partner vara. Kako prenosi Metro, ona objašnjava svoju tvrdnju teorijom trokuta, odnosno s osobom koja izbjegava probleme na jednom kraju, tjeskobnom osobom koju brinu svi problemi u vezi na drugom i ljubavnikom ili ljubavnicom na trećem kraju trokuta.

'U vezi postoji određena povezanost, a kada ta povezanost postane nestabilna ili se na nju doda stres, počinju anksiozne reakcije. Osoba koja izbjegava zapravo izbjegava ranjivost, odnosno suočavanje s problemima u vezi i obično tada u odnos dodaje treću osobu', rekla je.

Kaže da ta treća osoba niti ne mora nužno biti netko za varanje već može biti i u poslovnom odnosu, no s druge strane, kada tjeskobni ljudi ne zadovolje svoje potrebe, povuku se u sebe što može dovesti do depresije ili anksioznosti. 'Dakle, ako se vaš partner nikako ne želi suočiti s problemima koje imate u vezi ili braku, i ako vas krene izbjegavati, to je po meni najbolji znak upozorenja da se prevara dogodila ili bi se mogla dogoditi', zaključila je.