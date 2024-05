Žena se požalila na svog dečka i izazvala veliku raspravu na društvenim mrežama: 'Ne bih mogao biti u takvoj vezi...'

Jedna žena izazvala je raspravu na društvenim nakon što je priznala da joj partner izaziva nelagodu jer joj dopušta da plati sve zbog svoje veće plaće. Pišući na britanskoj roditeljskoj platformi Mumsnet, anonimna je žena objasnila da njezin sadašnji partner zarađuje 25.000 funti godišnje (oko 30 tisuća eura), no ona zarađuje četiri puta više.

Nakon što je priznala da se prethodno vratila iz financijskih problema, rekla je da želi da stvari budu podijeljene popola ili barem da on plaća dio, no to do sada nije bio slučaj, kako prenosi Daily Mail.

“Partner i ja smo zajedno oko 8 mjeseci, ali bili smo prijatelji oko godinu dana prije nego što smo bili u vezi. Upoznali smo se preko posla i odmah kliknuli. Napustila sam bivšeg muža šest mjeseci prije nego što sam ga upoznala. Imam i kćer koja ima 3 godina. Bivši muž je bio financijski loše i dao minimalan iznos za život”, objasnila je.

U početku joj se sadašnji partner nije sviđao. Uopće nije bio njezin tip i iskreno ih je doživljavala kao prijatelje, ali što ga je više upoznavala, to joj je bio privlačniji. No, njezina glavna briga prije ulaska u vezu bili su novac i financije.

“Imam 10 godina karijere, viši sam menadžment i imam visoke prihode. Prekvalificirala sam se kako bi preuzela svoju ulogu i plaću. Partner ima potencijal da bude gdje sam ja za otprilike 3-5 godina. Rekla sam mu da, da bismo realno dugoročno radili, mora više zarađivati. Trenutno zarađuje 25 tisuća funti, a ja otprilike 4 puta više. Oboje radimo u okruženju koje se temelji na proviziji i on ima priliku zaraditi dobar novac prilično brzo, ali morate uložiti sate/platiti da biste bili uspješni”, ispričala je.

U početku ga ja poticala i više je radio kako bi zaradio novac i bio uspješan, međutim, što dalje ide njihov odnos, on ne radi ono što je potrebno za uspjeh u ovoj industriji . Ima minimalan raspoloživi prihod i ona preuzima račune za 99 posto stvari, uključujući plaćanje odmora, plaćanje svih obroka vani, plaćanje namirnica…

“Čak sam plaćala ručkove s njegovim roditeljima, no kad sam primijetila da njegova radna etika nestaje, počinjem dobivati nelagodu. On je zaista najljubaznija osoba, fantastičan je s mojom kćeri, svi moji prijatelji i obitelj ga vole i stvarno ga ne mogu dovoljno visoko ocijeniti, no jako sam naporno radila da se vratim iz financijske propasti nakon mog bivšeg i trebam stvari trebaju biti 50:50 ili barem na dobrom putu. Razgovarali smo o tome i on se slaže sa mnom i obećao je da će učiniti više, jest, ali ne mogu si pomoći da me zbog toga manje privlači”, zaključila je.

Mnogi su pohrlili u komentare te tvrdili kako bi trebala prekinuti vezu jer je on vjerojatno iskorištava. “Nažalost, morat ćete ovo završiti. Kao i vi, radim nevjerojatno naporno i očekujem da ljudi imaju samomotivaciju. Samo budi ljubazna, ali reci da veza ne funkcionira”, komentirala je jedna korisnica.

“Ne bih mogao biti u vezi u kojoj me druga osoba prezirno gleda... čak se potrudio i s tvojim djetetom”, komentirao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: “'Ne razumijem zašto si započela vezu s nekim tko ima malu plaću ako ti je novac toliko važan. Pustite ga da radi svojim tempom, a vi umjesto toga nađite sebi čovjeka sa 100 tisuća. Niste pošteni.”

