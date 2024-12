Planirate putovanje za blagdane? Ovih šest stvari prije puta provjerite na svom vozilu

Iako se mnogi vesele snijegu za blagdane, to može predstavljati problem za one koji se spremaju za put. Malo je onih koji su spremni izaći na ceste ako pada jak snijeg i ima leda, što bi lako moglo dovesti do opasnih situacija. Da bi bili sigurni tijekom zime, Liam Barnes, menadžer privatne tvrtke za registracijske tablice, preporučio je vozačima da provjere nekoliko stvari prije polaska na put, piše Express.

"Ako krećete na daleku vožnju uoči Božića, ključno je da obavite temeljitu provjeru svog automobila da biste spriječili kvarove i nesreće", savjetovao je. To uključuje dovoljno goriva u spremniku i ulja u motoru, dovoljno gume na gumama, rashladnu tekućinu u hladnjaku, da su električni sustavi u dobrom radnom stanju te da ima dovoljno tekućine za za čišćenje prednjih i stražnjih prozora. Čineći te provjere, vozači mogu uočiti sve male probleme prije nego što se oni razviju u mnogo ozbiljniju grešku koja bi ih mogla zaustaviti uz cestu.

Barnes je također predložio da je, nakon što vozači krenu na putovanje po snježnom vremenu, ključno da se drže dovoljnog razmaka od vozila ispred sebe da bi im dali dovoljno vremena da se zaustave u hitnim slučajevima. "Nestrpljivi vozači zaglavljeni u usporenom prometu na snježnim cestama mogu doći u iskušenje da voze izuzetno blizu automobila ispred sebe. Ono što možda ne shvaćaju jest da se, kada ceste postanu snježne i zaleđene, vaš zaustavni put kočenja znatno poveća, a vožnja blizu automobila ispred može biti iznimno opasna", objasnio je.

Naposljetku, stručnjak za automobile pozvao je ljude da paze da drže ujednačenu brzinu, osobito kada naiđu na zavoje i križanja, da bi izbjegli gubitak kontrole. "Snijeg može značajno otežati kontrolu nad vašim automobilom, posebice kada krećete s mjesta. Iz tog razloga, preporučio bih vožnju u drugoj, a ne u prvoj brzini. To smanjuje mogućnost da se kotači vrte i da upadnete u kolotečinu", zaključio je.