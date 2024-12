Možda niste ni znali: Ove uređaje trebate isključiti prije nego što odete na putovanje

Tijekom nadolazećih blagdana, mnogi posjećuju svoje obitelji ili odlaze na zasluženi godišnji odmor. No, prije nego odete iz doma u kojem vas neće biti dulje vrijeme, sjetite se isključiti uređaje iz struje za što mirniji odmor. "Iako je većina kućnih požara uzrokovana incidentima s kuhanjem ili grijanjem, kad god je uključena struja, kao kod kućanskih aparata, može doći do kvara, iako je to malo vjerojatno. Uklanjanje mogućih točaka kvara trebalo bi vam olakšati odmor dok ste odsutni", rekao je Jay Flynn, dugogodišnji vatrogasac.

Postoji mogućnost da se vaši uređaji zapale kada nisu u upotrebi. "Uvijek postoji mogućnost kvara opreme, strujnog udara ili čak udara groma dok vas nema. To bi u najboljem slučaju moglo oštetiti uređaj, a u ozbiljnijim situacijama uzrokovati potencijalni kućni požar", objasnio je Flynn. Rizik od požara povećava starost uređaja i njegovih žica. Istrošena izolacija, labavi spojevi, nakupljanje zapaljive prašine i prljavštine, sve to može doprinijeti povećanom riziku od požara, piše Reader's Digest. Starost vašeg doma također može biti faktor. Današnji električni standardi zahtijevaju zaštitu od električnih lukova u gotovo svakoj prostoriji vašeg doma. Električni lukovi su opasni električni ispusti koji uzrokuju požare, pa je zaštita od njih ključna.

Prije nego što krenete na odmor, izvucite utikač iz svoje perilice, sušilice i perilice posuđa. No, trebaju li ti uređaji stalno biti uključeni u struju? Prema riječima stručnjaka, nema razloga da ih držite uključene. Sušilice, konkretno, uzrokuju oko 1.500 požara godišnje, što čini 3 posto kućnih požara uzrokovanih kvarom ili neispravnošću električnih sustava, prema podacima Nacionalne udruge za zaštitu od požara. Perilice rublja i perilice posuđa dodaju još 2 posto. "Pametno je isključiti iz struje što je više moguće uređaja kada planirate biti odsutni dulje vrijeme. To smanjuje potrošnju električne energije i minimizira moguće točke kvara koje bi mogle uzrokovati probleme, osobito ako nitko nije kod kuće", rekao je vatrogasac. Dakle, sljedeći put kada budete napuštali svoj dom, nemoj zaboraviti isključiti sljedeće uređaje.

Kuhinjski aparati: Započnite s kuhinjskim uređajima, poput tostera, friteza, aparata za kavu i električnih kuhala za vodu. Kao prvo, to je lako učiniti. Osim toga, ovi uređaji imaju grijaće elemente što predstavlja rizik. Ako imate električni kvar, sve što stoji na elementu, poput hrane ili masti, moglo bi se zapaliti. A budući da ove uređaje koristimo svaki dan, komponente se mogu brže istrošiti.

Punjači baterija: Ne zaboravite isključiti sve svoje punjače baterija, posebno one litij-ionske. Vjerovali ili ne, oni su među opasnijim predmetima u vašem domu. Litij-ionske baterije su jedinstveno opasne jer, ako nešto pođe po zlu, mogu eksplodirati, izazvati požar ili ispustiti otrovne plinove. Glavna briga kod litij-ionskih baterija je prekomjerno punjenje, pa ako odete na odmor i zaboravite isključiti punjač za e-bicikle, to bi moglo biti jako loše.

Elektronika: Računala, televizori, sustavi za igre i druga osjetljiva elektronika su sljedeći. Električni kvarovi i udari groma mogu oštetiti ove često skupe uređaje. Profesionalni savjet: uključivanje vaše elektronike u zaštitu od prenapona olakšava isključivanje nekoliko uređaja odjednom.

Stručnjaci upozorili: 'Kad su u struji, ovi uređaji najviše troše; čak i ako nisu upaljeni'

Neke od prednosti isključivanja vaših uređaja iz struje je i smanjenje potrošnje energije. "Isključivanje uređaja iz struje pomaže eliminirati potrošnju energije čak i kada se uređaje ne koriste aktivno", rekao je Flynn. Jeste li znali da uređaji troše energiju čak i kada tehnički nisu uključeni? Energija pripravnosti odnosi se na malu potrošnju struje koja održava satove uređaja, signalna svjetla i druge potrebne, ali ne primarne, funkcije u radu i spremnosti uređaja. Isključivanjem uređaja ili aparata iz struje štedi se mala količina energije koja se može značajno nakupiti ako isključite više uređaja. Isključivanje iz utičnice također sprječava potencijalnu štetu od strujnih udara uzrokovanih udarima groma i fluktuacijama u električnoj mreži. Vaši su uređaji dizajnirani za rad na određenim naponima, poput 120 volti koji se koriste u vašem domu.

Udari struje šalju previše električne energije kroz vaš uređaj, oštećujući osjetljivu elektroniku i druge komponente unutar njega. Postoje i drugi načini za smanjenje opasnosti od požara. "Ja sam zagovornik nadziranih protupožarnih alarmnih sustava za rano otkrivanje", rekao je Flynn. U slučaju požara kada niste kod kuće, nadzirani protupožarni alarmni sustav omogućuje brzu reakciju vatrogasne službe da bi se smanjila ozbiljnost nesretnog incidenta. Na kraju, Flynn je objasnio da je važno svoj dom zaštititi i od poplave dok ste na odmoru. "Predlažem da isključite vodu uređajima poput perilice rublja ako planirate biti odsutni", savjetovao je. Kvar crijeva na perilici rublja, iako rijedak, može prouzročiti značajnu štetu.