Pet najboljih vježba za jačanje vašeg tijela

Ljeto dolazi, dijete se redaju, a vježbati pokušavaju čak i oni kojima to nije najdraža stvar. Trčanje, jedna od najpopularniji fizičkih aktivnosti, često je polazna točka amaterskim vježbačima jer je uvriježeno mišljenje kako se upravo tom aktivnošću troši najviše kalorija i najbrži je način postizanja željenih rezultata. I-Min Lee, profesor medicine na Harvardu, tvrdi kako postoji pet puno boljih načina vježbanja koji mogu ne samo utjecati na gubitak težine ili učvršćivanje tijela, nego i pozitivno utjecati na zdravlje srca ili mozga, prenosi Independent.

1. Plivanje

Plivanje se smatra savršenom vrstom vježbanja. Osim rada gotovo svakog mišića u vašem tijelu, plivanje može povećati brzinu otkucaja srca i time utjecati na njegovu zaštitu. Redovitim plivanjem 30 do 45 minuta radite aerobnu vježbu koja, prema posljednjim istraživanjima, može pomoći u liječenju depresije, a pomaže i sa smanjivanjem stresa.

2. Tai Chi

Tai chi je kineska borilačka vještina koja kombinira niz gracioznih, tečnih pokreta kako bi se stvorila neka vrsta pokretne meditacije. Vježba se polako i nježno izvodi uz duboko fokusiranje pri čemu se posebna pažnja posvećuje dubokom disanju. Svaki praktikant vježba svojim tempom i upravo je zato ova vrsta vježbanja dostupna širokoj skupini ljudi neovisno o dobi, spolu ili razini kondicije.

3. Vježbanje snage

Vježbanje snage bazira se najčešće na upotrebi utega ili težine vlastitog tijela kako bi osoba koja se bavi ovom tjelesnom aktivnošću uspjela reducirati masne naslage i ojačati svoje mišiće. Rastom mišića smanjuje se razina masti u tijelu. Istraživanja pokazuju kako, ovisno o željenim rezultatima, osoba može koristiti teške utega uz mali broj ponavljanja ili lagane utege uz velik broj ponavljanja.

4. Hodanje

Hodanje može biti jako korisna aktivnost. Nekoliko studija je pokazalo kako samo tridesetominutno hodanje može pozitivno utjecati na naše tijelo, srce i mozak. Za sve one koji nemaju naviku redovito vježbati, hodanje je idealna fizička aktivnost - profesori s Harvarda predlažu da se krene s laganom desetominutnom šetnjicom i s vremenom podignu i tempo i duljina hodanja.

5. Kegelove vježbe

Kegelove vježbe su važne i za muškarce i za žene jer pomažu jačanju skupine zdjeličnih mišića. Kako starimo, ti mišići, koji uključuju maternicu, mjehur, tanko crijevo i rektum - mogu početi slabiti. Ali njihovo održavanje može imati važne prednosti. Kegelove vježbe uključuju stiskanje mišića i njegovo zadržavanje dok se sporo broji do tri. Profesori s Harvarda predlažu da držite mišić stisnutim dvije do tri sekunde, otpustite ga i sve to ponovite deset puta.