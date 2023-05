Ovo 'korisno' pitanje svi bi roditelji trebali postaviti učiteljima svoje djece: 'To je za njihovu dobrobit'

Nije lako biti roditelj, a još je veća odgovornost nakon što njihovo dijete krene u školu – morate osigurati da je dijete spremno, da ode u školu na vrijeme, da napiše domaću zadaću i da dobro napreduje. Ali, kada je vaše dijete na nastavi, lako je pomisliti da ste sve vaše brige i obaveze prepustili njihovim učiteljima. Međutim, bivša učiteljica poziva roditelje da sudjeluju u obrazovanju svoje djece, prenosi Mirror.

Kako kaže, mame i tate prečesto očekuju od učitelja da rješavaju nedolične postupke ili probleme s njihovom djecom. Mehreen Baig ima desetljeća iskustva kao učiteljica i nedavno je napravila online seriju pod nazivom Glow Up Your Grades, u kojoj je objasnila da postoji jedno pitanje za koje bi voljela da roditelji češće postavljaju učiteljima, jer bi to moglo napraviti veliku razliku.

Počela je objašnjavajući kako se djeca često loše ponašaju ili previše pričaju u školi, iako se kod kuće ne ponašaju tako. I, često će roditelji imati vrlo različitu percepciju svog djeteta, koja se ne podudara nužno s onim što učitelj vidi. 'Djeca se kod kuće, u društvu roditelja, ponašaju drugačije nego kad su sa svojim prijateljima. Ali, kao roditelj, imate prirodni poriv misliti da poznajete svoje dijete najbolje i da se vaše dijete ne bi loše ponašalo, ali zapravo, vi znate samo jednu verziju svog djeteta', kaže Mehreen.

'Najvažnije je da ne ulazite u sukobe i svađe te krivite učitelje za ponašanje svoga djeteta', nastavlja učiteljica, 'Ako vam učitelj daje perspektivu o vašem djetetu koje vi niste svjesni, to ne znači nužno da se namjerio vaše dijete. Mislim da je najvažnije da roditelji imaju na umu da svi imaju isti cilj. A taj cilj je da vaše dijete bude što bolje'.

Mehreen je nastavila kako kada se suoče s viješću da im dijete nije najbolje u školi, mnogi roditelji mogu početi 'napadati' učitelje i pitati ih 'što ćete učiniti?'. No, to je pogrešno, smatra ona. 'Zapravo to treba biti timski rad', objašnjava, 'Obrazovanje počinje kod kuće. Što ćete vi učiniti kod kuće da mu pomognete u učenju. Svi zajedno moramo raditi na problemu. Ne mogu izgraditi djetetov moralni kompas, pružiti mu obrazovanje i biti njihov savjetnik i medicinska sestra... Ne mogu biti sve. Trebam roditelje da budu uz mene'.

Dodaje da umjesto 'Što ćeš učiniti?' bilo bi puno 'korisnije' da se roditelji počnu pitati 'Što možemo učiniti?' ili 'Kako mogu podržati svoje dijete u obrazovanju'. Nastavlja Mehreen: 'To je stvarno jednostavno, osnovno pitanje, ali ono je u biti od najveće pomoći ako mene pitate. Otvara razgovore o domaćoj zadaći, otvara razgovor o tome da mislim da biste trebali pratiti društvene mreže vaše djece i razgovarati o njihovim prijateljima. Otvara stvarne prepreke s kojim, učitelj misli iz svoje perspektive, se vaše dijete suočava i mislim da je daleko korisnije za dijete nego pitanje - što ćete vi učiniti? Ovako ćemo zajedno smisliti plan i pomoći djetetu'.

