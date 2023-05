Monika i Niko svoju budućnost vide u Hrvatskoj. Vole svoj kraj, ali misle da fali sadržaja za mlade

Poklopilo se tako da je Monika Kirasić na samom kraju osnovne na poklon dobila fotoaparat, a zatim i ideju da želi biti fotograf. No trogodišnja srednja škola nije joj se činila opcijom jer je htjela steći šire znanje. I tako je u svojoj potrazi došla do Srednje škole Duga Resa i ondje se upisala na smjer za medijskog tehničara. Na nastavu svaki dan putuje vlakom iz Ogulina do Duge Rese pa kada je sve idealno i vlak na vrijeme i krene i stigne, u jednom se smjeru vozi sat vremena. No puno puta ne bude tako, ali na kašnjenje su se navikli i Monika i njezini profesori: – Bude mi malo naporno. Vrijeme provedeno u vlaku koristim ili za učenje ili za spavanje – smije se ova učenica trećeg razreda.

Velika ljubav prema filmu

Monika prolazi s vrlo dobrim i odličnim uspjehom, ambicija za studijem nema, već je njezina želja da poslije škole odmah počne raditi: – Svoju budućnost vidim u Hrvatskoj, po mogućnosti na području Ogulina, vidjet ću kako će se razvijati život. Možda završim u nekom većem gradu od moga u kojem je više mogućnosti, poput Karlovca. Ako ni to ne bude opcija i budem morala otići nekamo van, sigurno neću otići za cijeli život – uvjerena je Monika.

VIDEO Monika Kirasić i Niko Kunović, učenici Srednje škole Duga Resa

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njezin vršnjak i prijatelj iz 3b, sedamnaestogodišnji Niko Kunović, živi u Karlovcu pa joj odmah kaže da Karlovac možda ima većih mogućnosti od Ogulina, no da razlika između ta dva grada nije prevelika. On će upisati fakultet i razmišlja o fotografiji i filmskoj akademiji: – Najbolje bi bilo imati nešto svoje, no teško je pokrenuti nešto novo jer manje-više sve postoji. Treba biti što inovativniji. Želju za odlaskom iz Hrvatske nemam – kaže Niko. Sve što možemo ostvariti vani, možemo i kod nas. Ovdje imaš sve, imaš obitelj – dodaje Monika. A i vani je život skuplji – slaže se Niko s njom u argumentaciji zašto ostati. Ovo dvoje srednjoškolaca ovogodišnji su predstavnici Karlovačke županije u projektu Moja.hr. Na šezdeset sekundi filma u kojem će prikazati svoj kraj i svoje promišljanje o njemu s Monikom i Nikom rade još i prijatelji iz njihova razreda Ivan Protulipac, Borna Mejaški i Diana Kajtazi:

– Trebale su im cijele dvije minute da razmisle i prihvate sudjelovanje u Moja.hr – smije se njihova profesorica Ana Vine dodavši još kako se upravo ova petorka stalno javlja za sudjelovanje u projektima, za snimanja... što god da se nudi. K tome, pokazuju i veliku volju i ljubav prema filmu, a u jednoj minuti koju snimaju i koja će biti prikazana na završnici u Kašteliru u Istri sigurno će pokazati i znanje.

VEZANI ČLANCI:

– Kad se takva prilika pokaže, zašto je ne iskoristiti? Tema nam je zanimljiva, minuta kratka. Teško će biti sročiti, treba se dobro izraziti, sve pokazati i pogoditi. Al' uspjet ćemo. Za nasu su to nova iskustva, nikada nismo tako nešto radili. Imamo volju i sigurno ćemo se dobro zabaviti – govore Monika i Niko. Dok nam pokazuju opremljeni školski kabinet u kojem i inače montiraju svoje videouratke, dvoje đaka nam detaljnije govori o svome kraju, o njegovim prednostima, ali i nedostacima: – Nigdje mi nije lijepo kao u Hrvatskoj. Volim svoj kraj zato što ima puno prirode u njemu, ima sela i sasvim dovoljno gradova u kojima je jako lijepo. Međutim, osim festivala ljeti u ostatku godine sve je prazno. Sadržaja za djecu bude, ali nema ničega što bi nas mlade zainteresiralo, nema se što raditi – kaže Monika, godinama članica ogulinskih mažoretkinja u kojima je posljednje dvije godine i trenerica.

Prvo VR kino u Hrvatskoj

– Naša je županija baš lijepa, i nije pretrpana. Vidim svoju budućnost ovdje. Volim svoj kraj, ali mislim da fali atrakcija i sadržaja za mlade. Dobra je vijest što će se u Karlovcu konačno otvoriti kino – komentira Niko koji u vrijeme kad nema obaveza u školi ili u vezi s njom fotografira, ide u teretanu i bavi se sportom, odnosno radi sve u čemu uživa. Voli i film, no u Karlovcu ga godinama nema prilike pogledati u "pravom" kinu jer je posljednje svoja vrata zatvorilo prije petnaestak godina pa su opcije Karlovčana željnih projekcija u dvorani bili ili odlazak u kino u Zagreb ili u Dugu Resu. Dobra vijest o kojoj Niko govori jest da su konačno pri kraju radovi na uređenju kultnog gradskog kina Edison u kojem će se vrlo skoro, u nekom najlošijem scenariju najkasnije do kraja godine, započeti s filmskim projekcijama. Edison će ujedno biti i prvo VR kino u Hrvatskoj i mjesto na kojem će se okupljati ljubitelji sedme umjetnosti, poput petorke iz 3b Srednje škole Duga Resa.