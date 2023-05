Kozmetičarka otkrila što o vama sazna odmah tijekom depilacije: ‘Nije sve kako mislite’

Depilacija bikini zone kod kozmetičarke ponekad može bit pomalo neugodno iskustvo. Ležite goli, a vaši najosjetljiviji dijelovi tijela ne samo da su izloženi, već i izazivaju bol, i pitate se može li kozmetičarka po vašem izrazu lica shvatiti da biste radije bili bilo gdje drugdje DMV-u ili znaju li možda nešto u vašem seksualnom životu. Depilacija bikini zone je popularna jer učinci traju dulje nego kod brijanja i uklanja cijeli folikul dlake umjesto da je samo reže kao tijekom brijanja. Ipak, može izazvati nelagodu između klijenata i njihovih kozmetičara. Profesionalni kozmetičari otkrili su što točno mogu reći o klijentima tijekom depiliranja i što nauče o higijenskim navikama i seksualnom životu klijenata, piše Huffpost.

Oni mogu vidjeti koliko ste nervozni: Rachel Berg iz Skin Studio Arizona rekla je da se glavno pitanje koje dobiva od klijenata odnosi na razinu boli koju mogu očekivati. "Najveće pitanje je, 'Boli li?", rekla je. "Kad netko to odmah pita, nervozan je." Pitanja o njezi prije i poslije pokazuju da su "uzbuđeni jer žele biti spremni", rekla je Berg. "Mnogi ljudi odbacuju njegu prije i poslije, što je vrlo žalosno, jer je to vjerojatno jedan od najvažnijih dijelova depilacije voskom za postizanje optimalnih rezultata."

Berg traži neke znakove u govoru tijela. “Nekako se hvataju za ono što donose, poput torbice ili tako nešto. Taj govor tijela pokazuje da su nervozni”, rekla je. Jamie Conner, viša terenska trenerica u European Wax Centeru, rekla je da još jedan neverbalni trag ukazuje na klijentovo oklijevanje. “Netko tko zapravo nema straha, skine se prije nego što mu možete reći da se skine. Netko tko je malo neodlučniji složio je donje rublje, složio je majicu, složio hlače i čarape, ponovno zavezao cipele - sve što mogu učiniti da odgode proces."

Oni znaju koliko boli, čak i ako to pokušate sakriti: Prije nego što glavna trenerica Waxxpota Mallori McGuire uopće stavi traku, vidi kako trema izlazi. "Kad ih odete obrisati, ponekad će ljudi čak i tada biti nervozni", rekla je McGuire. “Pokušavam biti dobra u najavljivanju onoga što radim dok to radim. Ne volim zastrašivati ​​ljude.” Jednom kada usluga stvarno krene, klijent ne mora vikati ili vrištati kako bi pokazao razinu svoje boli. Kad netko stišće ruke ili ako su mu oči zatvorene, također jednostavno ne govori puno", rekla je McGuire. “Ili ćete im postaviti pitanje, a zatim će razgovor stati na otprilike 30 sekundi. Ako oni kažu: ‘O moj Bože, oprosti, samo sam morala disati na sekundu.’ To je očito znak da nije najugodniji osjećaj."

Oni mogu znati kada ste se zadnji put tuširali i jeste li se prije termina uredili: “Možemo reći jesu li se tog dana tuširali ili nisu. Definitivno možemo reći koliko je prošlo", rekla je Purnima Relekar iz Purele Waxinga. “U našem salonu imamo ovaj veliki poster koji im korak po korak govori što da rade, a točka broj 1 na tom posteru je tuširanje. Iznenadit ćete se koliko ljudi to ne čini.” Relekar kaže da to zna zbog "načina na koji koža izgleda" i "koliko mrtve kože imaju." Rekla je da vosak djeluje drugačije s "neopranom, prljavom kožom". Conner čak može reći kakve proizvode njezini klijenti tamo dolje koriste. Iritacija, crvenilo i hiperpigmentacija obično znače da klijent nanosi mirisne proizvode u donje regije. “Obično je jako crveno", rekla je. “Mnogi proizvodi uopće nisu namijenjeni da pogode naše unutarnje stidne usne ili da se približe vagini.”

Što oni znaju o vašem seksualnom životu: “Jedino što mogu reći jest da ste se aktivno seksali i onda došli nama”, otkrila je Conner. No kozmetičari ne mogu zaključiti koliko često klijent to čini. Imaju li često seks ili ne, nema ničega po čemu se može zaključiti, rekao je Berg. Način na koji je klijentica odlučila urediti donju frizuru može također biti znak kako pristupa svom intimnom životu. "To mi govori koliko je netko konzervativan", rekao je Conner. “Neki se ljudi jako srame ukloniti sve dlake. Neki ljudi kažu: Relekar tvrdi da zna kada je klijentica trudna, što bi trebalo otkriti prije usluge jer depilirano mjesto natekne. “Pitala sam nekoliko djevojaka: 'Jeste li trudni?'”, rekla je. “Definitivno možete razlikovati trudnicu od žene koja nije trudna.”

Dobre vijesti: ne obraćaju previše pažnje na vašu anatomiju: Na kraju dana, profesionalci razmišljaju o uklanjanju dlačica s najosjetljivijih područja tijela tijekom cijelog dana. "Kao profesionalac, ne gledam kakva je vaša anatomija", rekla je Conner. “Gledam dlake koje treba ukloniti. Mislim da većinu nas nije briga. I nije me briga što ćete s tim poslije. Samo ću vam reći da održavate sve čistim, jer ste osjetljiviji na bakterije jer ste se danas depilirali.” McGuire se slaže. “Nakon što se bavite depilacijom najmanje godinu dana, postajete prilično imuni na sve što prosječna osoba može smatrati ludim ili čudnim”, rekla je. “Svi me uvijek pitaju imam li neke priče, ali iskreno, ništa me više ne iznenađuje. Vaš će kozmetičar zaboraviti na to kako izgleda vaša vagina čim izađete iz zgrade. Dakle, nemate oko čega biti sramežljivi ili zabrinuti.”

