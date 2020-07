Ovi savjeti pomoći će parovima da se međusobno bolje razumiju

Sukobi i nesuglasice u vezi i braku potpuno su normalne, ali ponekad nastanu bez razloga. Da, krivo shvatimo nečije rečenice, mislimo da se nešto više krije iza toga i previše razmišljamo. Kada suočimo drugu osobu sa scenarijem koji je nastao u našoj glavi dođe do svađe. Takve situacije su nepotrebne, pa Bright Side donosi savjete uz koje će se žene i muškarci bolje razumjeti.



Žene, nemojte čitati između redaka

Postoje dokazi da su žene sklonije tome da pokušavaju otkriti koje je skriveno značenje u komunikaciji, čitaju između redova i stvaraju neku priču koja vjerojatno nije uopće takva. Ako vam muškarac kaže da je na televiziji bitna utakmica, to je stvarno tako. Skrivena poruka nije da mu je sport važniji od vas i da ste mu dosadni. Morate shvatiti da i oni uživaju u vremenu za sebe. Ponekad se vole izolirati i sami nositi s nekim problemima, a ponekad samo trebaju odmor.

Muškarci, ne morate dijeliti savjete - samo slušajte s razumijevanjem

Žene svoje osjećaje izražavaju kroz komunikaciju. Ako im se nešto loše dogodilo one vole to prepričavati do detalja kako bi sve izbacile iz sebe. Muškarci nerijetko imaju brze i kratke savjete, a to je zadnje što ženama u tom trenutku treba. Ona samo želi da ju slušate. Ipak, žene, cijenite to što vas želi utješiti.



Žene, pokušajte biti malo jasnije u svojim namjerama

Žene su sklonije tome da govore nešto dvosmisleno, izbjegavaju izravne optužbe i često okolišaju. Upravo zato uvijek misle da se iza onoga što muškarac kaže, krije nešto drugo. Bilo bi dobro da ste malo preciznije u svojim namjerama i da otvoreno kažete što mislite.



Muškarci, ne ustručavajte se tražiti pomoć

Ponekad mislite da ćete ispasti nesposobni ako nešto ne odradite sami, slobodno pitajte partnericu da vam pruži pomoć. Žene, nemojte u takvim situacijama zauzeti stav mame ili starije sestre, to je isto nešto što ih natjera da sami odrade što trebaju.



Za obje strane vrijedi jedna ista stvar - poštujte komunikacijski stil partnera

Morate shvatiti da nismo svi isti i da svatko izražava svoje osjećaje i misli na drugačiji način. Netko voli više pričati, netko manje. Netko komunicira bolje, netko lošije. Bitno je da se međusobno slušate i poštujete.