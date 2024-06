Ove namirnice mogle bi štetiti vašoj koncentraciji: Izbjegavajte ih!

ADHD na stranu, ponekad se čini nemogućim koncentrirati se dovoljno dugo da biste dovršili posao ili neki drugi zadatak. Sjednete za svoje računalo s najboljim namjerama samo da biste završili prebacivanjem između 10 različitih kartica jer je vaš fokus bilo gdje osim na zadatak koji imate.

Anksioznost, depresija, nedovoljno sna i dosada mogu uzrokovati probleme s koncentracijom. Ali prehrana također može igrati ulogu. Kad je riječ o ovoj vezi, registrirani dijetetičar Yaa Boakye rekla je da je važno zapamtiti da pojedinci imaju različite reakcije na hranu i da se mogu nositi s temeljnim zdravstvenim problemima. Postoji neka hrana i piće za koje znanstvena istraživanja pokazuju da mogu stvarno smetati vašoj koncentraciji, piše Huffpost.

Peciva i bijeli kruh: Ako za doručak pojedete veliki muffin ili krišku prepečenog bijelog kruha, dan baš i ne započinjete hranom za mozak. Neurolog dr. Arif Dalvi rekao je da jednostavni ugljikohidrati mogu dovesti do skoka šećera u krvi, što zauzvrat može uzrokovati probleme s koncentracijom. Boakye se složila, objašnjavajući da kada je šećer u krvi previsok ili prenizak, to može uzrokovati probleme s koncentracijom, a jednostavni ugljikohidrati mogu to sve pokrenuti. Boakye je objasnila da dok glukoza daje energiju moždanim stanicama, kada se glukoza brzo apsorbira u krvotok (što se događa kada jedete hranu poput peciva i bijelog kruha) stvara neravnotežu šećera u krvi. Znanstvena istraživanja pokazuju da je nuspojava ove neravnoteže - problemi s koncentracijom. No, Boakye kaže da i dalje možete uživati ​​u pecivima i kruhu bez brige hoće li oni smetati vašoj produktivnosti sve dok ih kombinirate sa zdravim izvorom masti i proteina. "Zdrave masti i proteini ublažavaju ekstremne učinke jednostavnih ugljikohidrata na šećer u krvi", rekla je. Stoga svoje pecivo ili tost uparite s malo avokada i dimljenog lososa i bit ćete dobro.

Vrlo slana hrana: Nisu razine šećera u krvi jedina stvar koja može uzrokovati probleme s koncentracijom. Dalvi je rekao da i slana hrana može. To znači da ako za ručak imate instant juhu, pomfrit, čips od krumpira ili sendvič s narescima, možda ćete se boriti za energiju do poslijepodneva. Hrana s visokim udjelom soli "može izazvati neravnotežu elektrolita", objasnio je. Kada se to dogodi, uzrokuje upalu u mozgu, što može ometati kratkoročno pamćenje i koncentraciju. Kako biste izbjegli da se to dogodi, držite se unosa manje od 3400 miligrama natrija dnevno i zapamtite da se on može uvući na iznenađujuća mjesta, poput preljeva za salatu, začina i prerađenog sira.

Gazirana pića i slatka pića: Neki ljudi posežu za limenkom gaziranog soka za nalet energije, ali liječnici i dijetetičari su rekli da je ovo piće koje će sigurno imati negativan učinak za koncentraciju. To je zato što utječe na mozak slično kao jedenje peciva, bijelog kruha i drugih jednostavnih ugljikohidrata. "Pića zaslađena šećerom poput gaziranih sokova i sokova mogu uzrokovati brzi porast šećera u krvi, nakon čega slijedi pad šećera u krvi. Dakle, dok ova pića u početku preplavljuju mozak glukozom, što bi teoretski pomoglo u koncentraciji, kasniji pad šećera poništava ovu kratku korist i zapravo nam otežava održavanje usredotočene koncentracije", rekla je registrirana dijetetičarka Claire Rifkin. Dalvi kaže da ne smijete zanemariti vodu. "Kada ste dehidrirani, remetite ravnotežu elektrolita u tijelu kao cjelini, uključujući unutar moždanih neurona, tako da ako ne ostanete dobro hidrirani, sigurno možete utjecati na vašu koncentraciju", rekao je Dalvi. Čak i samo 2% dehidracije može negativno utjecati na rad mozga. Kako biste održali koncentraciju, pokušajte piti između 11,5 i 15,5 šalica dnevno, ovisno o vašem spolu i razini aktivnosti.

Kava: Kava je još jedno piće kojem se mnogi ljudi okreću - čak i ovise o njemu - za jačanje mozga, ali i Dalvi i Boakye kažu da previše može pogoršati koncentraciju. "Kod kave sigurno postoji krivulja u obliku slova U. Ako pijete malo, to vas može učiniti budnijima, ali ako nastavite piti sve više i više toga, dobrobiti nestaju", rekao je Dalvi, napominjući da je to zato što previše kofeina može nekoga učiniti nervoznim ili tjeskobnim. Boakye je rekla da je važno zapamtiti da kofein različito utječe na ljude. Za neke ljude čak i mala količina kave može izazvati nervozu, što onda može uzrokovati probleme s koncentracijom.

Hrana na koju ste netolerantni ili osjetljivi: Ako jedete bilo što što vam uzrokuje probleme s probavnim sustavom, svi liječnici i dijetetičari kažu da će to sigurno utjecati na vašu koncentraciju. Uostalom, suočavanje s proljevom prilično je ometajuće. Dr. Kevin Cooke, liječnik interne medicine na Aviv Clinics, rekao je da su mliječni proizvodi jedan uobičajeni krivac. "Kada netko s intolerancijom na mlijeko konzumira mliječne proizvode, to može izazvati upalnu reakciju u tijelu. Ova upala može utjecati na kognitivne funkcije, što dovodi do simptoma koji se obično povezuju s moždanom maglom, kao što su poteškoće s koncentracijom, zaboravnost i zbunjenost", rekao je. Ako često imate problema s probavnim sustavom i imate predosjećaj da je to povezano s hranom, ali niste sigurni što je uzrok, Dalvi preporučuje vođenje dnevnika prehrane, bilježenje onoga što jedete i kako se nakon toga osjećate, uključujući i psihički.

Kada je riječ o prehrani i pameti, Rifkin i Boakye naglašavaju da je održavanje uravnotežene prehrane ključno. To će, kako je objašnjeno, pomoći u sprječavanju skokova i padova šećera u krvi do kojih može doći samim unosom jednostavnih ugljikohidrata i također će osigurati da mozak dobiva dovoljno hranjivih tvari za funkcioniranje. Dalvi je tome dodao da moždane stanice trebaju energiju da funkcioniraju baš kao i ostatak tijela. Kada ne dobijete potrebne hranjive tvari, sigurno ćete imati problema s koncentracijom. Dakle, ako ste gladni, jedite, samo pazite da to nije nešto puno šećera ili soli ili nešto što će vam zadavati trbušne probleme. Na taj način vaša hrana doista služi kao gorivo za mozak, a ne nešto što će vas usporiti.

