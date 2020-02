Otvaranje pećnice i nekvalitetni sir: Zbog ovih grešaka ne uspijeva vam pizza kod kuće

Bez obzira na to što se brzo priprema i što je brzo gotova, pizza je zapravo umjetnost, kažu pizza majstori. Potrebno je puno prakse kako biste znali napraviti savršenu. Eatthis.com donosi razloge zbog kojih vam ne uspijeva i kako to ispraviti.



1. Valjak za tijesto

Umjesto da ga bacate u zrak, vi tijesto valjate s valjkom. Stephanie Harris - Uyidi, kuharica iz Los Angelesa tvrdi da valjak trebate maknuti kod rađenja pizze i naučiti bacati tijesto. Potrebno je dosta prakse i vježbanja, ali bacanjem će korica ispasti znatno bolja. Valjci 'spuste' tijesto, pa ono ne može ispasti mekano i pjenasto.



2. Gotova smjesa

Krenite od nule i nemojte kupovati gotove smjese za tijesto za pizzu. "Tvrdim da se pizza mora raditi od početka samostalno", kaže Alfie Szeprethy , kuhar u jednoj pizzeriji u Kaliforniji. "Posoji jako puno gotovih smjesa za tijesto, ali ono je zapravo jednostavno za napraviti. Sve što trebate je brašno, voda i kvasac."Pronađite dobar recept i isprobajte ga. Nije potrebno nešto previše truda, pa zašto ne? Vrijedno je.



3. Loši sirevi

Ne možete koristiti bilo koji sir za pizzu, ako želite dobar okus. Kuhar Giovanni Vittorio Tagliafierro iz New Yorka preporuča da pažljivo birate. Pronađite sir koji volite, ali on se kune u mozzarellu i dimljenu Provolu i ne prihvaća ništa drugo

Ovo je najbolji recept za pizzu kod kuće:

4. Previše dodataka

Gotovo svaki kuhar rekao je da je najveća greška koju ljudi rade ta što stavljaju previše dodataka na pizzu. Tijesto se zbog toga slegne i ne može se napraviti fina, napuhana korica. Držite se dva do tri dodatka (ne uključujući sir) jer bi svaka kriška pizze trebala bi imati izbalansirane okuse.



5. Umak od rajčice

Postoji toliko različitih umaka koje možete staviti na pizzu, a vi se uporno držite samo onog od rajčice. Harris-Uyidi kaže kako ona uvijek preporuča da isprobavate nove okuse kao što su pesto ili umak od češnjaka.



6. Dizanje tijesta

Izrada tijesta zahtjeva strpljenje, a ono se mora dovoljno dugo dizati da bi bilo savršeno - kvasac mora odraditi svoj posao. Ostavite ga na sobnoj temperaturi 4 sata prije nego krenete bilo što raditi s njim.



7. Predugo valjanje

Gluten 'naraste' u tijestu, a ono postane tvrdo kada se ispeče ako ga predugo mijesite i valjate. Bacite ga jednom u zrak i nekoliko puta rastegnite.



8. Otvaranje pećnice

Ovo vrijedi za gotovo sve stvari koje pečete. Kada otvorite pećnicu dok se nešto priprema ona se hladi i uništava se proces pečenja. James Doxon, kuhar iz Denvera kaže da je to velika greška kod pravljenja pizze. Svaki put kada otvorite vrata pećnice ona 'izgubi' 50 stupnjeva. Nekoliko otvaranja i pizza se neće ravnomjerno ispeći.