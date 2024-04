Otkrila je da njen dečko zapravo uopće ne postoji: 'Slomljena sam'

Djevojka je podijelila svoju patnju nakon što je otkrila da njezin dečko, s kojim je bila dvije godine u vezi, ‘doslovno ne postoji’. Objasnila je kako je upoznala svog dečka na društvenim mrežama nakon što je podijelila objavu o tome kako smatra 'štrebere' privlačnima, piše Mirror.

Ubrzo nakon toga primila je izravnu od muškarca koji je tvrdio da je sve ono što ona traži od partnera. Na Redditu je napisala: ‘Doslovno mi je poslao poruku govoreći da je štreber i pokazao mi je neke fotografije. Smatrala sam ga slatkim i počeo mi se sviđati. Njegova povijest postova govorila je da je usamljen i da je imao dvije nasilne bivše’.

‘Također je u jednoj objavi napisao da se želi samo sklupčati i odustati jer se osjećao kao da ga nitko nikada neće voljeti i mrzio je kako mu lice izgleda. Također je napisao u jednoj od svojih objava da je njegov terapeut rekao da je on zlostavljač koji pokušava izgledati kao žrtva’, dodaje.

Par si je počeo slati poruke svaki dan - a otkrila je i kako se on ‘jako zabrinuo’ ako prođe nekoliko minuta a da mu ne odgovori na poruke. Stalno je objavljivao fotografije na kojima pozira kao da me grli i rekao mi da se zamislim u praznom prostoru.

‘Volio mi je pokazivati ​​svoju kolekciju akcijskih figurica i stripova. Razmijenili smo glasovne poruke i selfije. Uvijek bi mi dao kompliment’, rekla je. Ali, nakon nekog vremena, počeo ju je izbjegavati - ne odgovarajući na njezine poruke - zbog čega se pitala u čemu je pogriješila.

Rekla je: ‘Razgovarali smo cijeli dan svaki dan i onda je nakon nekog vremena bilo kao da se više nije smiješio na svojim selfijima, a oči su mu izgledale mrtve. Sada kao da ne želi razgovarati sa mnom. Ignorira me cijeli dan i onda kaže da mu je žao što ne odgovara jer je zauzet poslom, ali čak i danima kada je slobodan ne šalje mi poruke do stvarno kasno navečer prije spavanja ili mi uopće ne šalje poruke. Uvijek se ja moram prva javiti jer on neće’.

‘Također je počeo potpuno ignorirati sve selfije ili glasovne poruke koje sam mu slala’, dodaje. Zabrinuta zbog njegovog ponašanja, njezina ju je prijateljica potaknula da ga potraži na internetu kako bi provjerila je li 'stvarna osoba', s obzirom na to da se nikada nisu sreli licem u lice.

Objasnila je: ‘Rekla mi je da pokušam potražiti službene podatke o njemu. Znam njegovo ime i prezime, godinu rođenja, mjesec i dan, a također i gdje živi. Objavljivao je fotografije sebe na poslu, na predavanjima na fakultetu, a također je objavio videosnimke na kojima priča dok je u svom automobilu, ali te videosnimke nikada ne pokazuju njegovo lice’.

‘Tražila sam njegovo ime na nekoliko stranica i nisam mogla pronaći točna podudaranja. Najbliže podudaranje bio je čovjek s njegovim imenom i prezimenom koji živi u istom gradu, osim što je čovjek imao 43 godine, a ne 23’, dodaje.

‘Moja prijateljica pogledala je njegove fotografije kao malog djeteta koje mi je poslao i odmah je imala čudan izraz lica ističući da krevetić na slici izgleda vrlo staromodno, a slika kao da je snimljena osamdesetih’, prisjeća se.

‘Čak smo pokušali s Ancestryjem, a ljudi s istim imenom i prezimenom koji su rođeni u godini u kojoj mi je rekao da je rođen bili su ili ljudi koji nisu živjeli tamo gdje mi je rekao gdje živi, ​​ili su bili mrtvi. Kako bi provjerila pouzdanost ovih stranica, moja prijateljica je potražila sebe i odmah se pronašla’, dodaje.

Komentirajući njezinu objavu, jedan korisnik je rekao: ‘Ovo je razlog zašto biste uvijek trebali tražiti videochat kada upoznajete nekoga online’. Drugi korisnik je dodao: ‘Zašto biste, zaboga, proveli dvije godine hodajući s nekim koga nikada niste upoznali u stvarnom životu?’.

Treći korisnik je napisao: ‘Zbog toga nije pametno zvati nekoga curom ili dečkom koga nikada niste osobno upoznali ili čak vidjeli na video chatu. Online veze nikada nisu stvarne, a ovo je razlog. Jednostavno nikada ne znate tko je s druge strane tipkovnice’.

