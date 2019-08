`Ostavila sam muža jer mi je njegova majka zagorčavala život`

Rijetko koja snaha nema problema sa svekrvom pa su poznati i vicevi na tu temu. No, mnogim ženama koje proživljavaju pakao zbog svojih svekrvi, zasigurno nije do šale.

Osjetila je to i na svojoj koži jedna žena koja je poznatoj terapeutkinji Dedire na portalu The sun otkrila kako je napustila supruga zbog njegove majke. Prvenstveno. A i zbog toga što je on uvijek držao majčinu stranu.

Od njenog 21. rođendana majka njenog muža ju je ignorirala, a onda je djevojka u 26. godini dobila sina. Svekrva je odjednom počela pričati sa snahom i čuvala je unuka jednom tjedno. No, kako to često bude, sve je radila po svom. Majka djeteta tvrdi kako je nije obaviještavala o tome što je dijete jelo niti da ga je vodila k liječniku. Onda je jednog dana predložila da presele u kuću njenog oca kako bi mogli uštedjeti nešto novaca za svoj dom.

No, taj privremeni dom svog sina, snahe i nuka, svekrva nije poštivala. Pregledavala je njihove stvari kada nisu bili kod kuće i zabranila snahinoj majci da ih dolazi posjetiti u tu kuću. Mladoj ženi je prekipjelo. Sa svojim sinom otišla je svojim roditeljima.

Deidre je pojasnila kako se njegova majka ne može pomiriti s tim da njen sin ima svoj život. Savjetovala je djevojci da razgovara sa suprugom i pojasni mu da se moraju maknuti od nje i da moraju postojati jasne granice koje ne može prijeći.

I svekrvi bi trebalo naći neki hobi kako bi manje mislila na svog sina, savjetovala je Deidre.