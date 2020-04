Osjećate stres i anksioznost? Ove namirnice pomoći će vam da se osjećate bolje

Velik broj ljudi u svom životu osjetit će anksioznost, a velikom broju ljudi ona će se pretvoriti u poremećaj. Gotovo svaka osoba priznat će da je u stresu, iscrpljena i umorna, ali promjenom hrane koju konzumirate osjećat ćete se puno bolje, prenosi Good Housekeeping.

Postoje mnogobrojna istraživanja koja pokazuju da postoji povezanost između probavnih putova i mentalnog zdravlja, što znači da želudac igra veliku ulogu u očvršćavanju imunološkog i živčanog sustava. Iako ne postoji hrana koja će izliječiti anksioznost i mentalne probleme, postoji hrana koja popravlja raspoloženje.

Trešnje sadrže antioksidanse, poput kvercetina, koji pomažu u ostvarivanju osjećaja smirenosti. Jedenje više voća i povrća na dnevnoj bazi povećat će osjećaj sreće te pomoći s depresijom i anksioznosti. Tamna čokolada također je dobra za mentalno zdravlje jer potiče rad serotonina, koji je glavni uzročnik sreće i zadovoljstva. Uz to što je dobra za mentalno zdravlje, zdrava je i za srce i zdravlje čovjeka, u malim porcijama.

Nakon dugog i napornog dana, uvijek dobro odgovara jedan vrući čaj, a čaj od kamilice odličan je za rješavanje anksioznosti. Uloga kamilice u sprječavanju anksioznosti je što ona regulira san i pomaže da bolje zaspite. Postoje istraživanja koja su pokazala da kombinacija C i E vitamina pomaže u rješavanju stresa, a njih možete pronaći u kiviju. Uz to, on potiče nastanak serotonina te razvija osjećaj zadovoljstva.

Morska riba i morski plodovi često se premalo konzumiraju, a za njih je dokazano da potiču bolje raspoloženje i sreću, zbog omega-3 masne kiseline koje u sebi sadrže. Mlijeko je također dobro jer u sebi sadrži minerale, poput kalcija, kalija i magnezija. Dokazano je da magnezij igra veliku ulogu u mentalno zdravlju i rješavanju anksioznosti. Uz mlijeko, odličan je i jogurt. On sadrži ključne minerale koji poboljšavaju raspoloženje, ali istovremeno i tijelo opskrbljuje s probioticima.

