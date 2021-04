Odbila je platiti večeru svom suprugu, ali svi su na njezinoj strani: 'Imala si odličan razlog'

Većina parova ima dogovor oko novaca i plaćanja troškova, bilo da samo jedna osoba plaća ili dijele troškove na dva jednaka dijela. Međutim, jedna žena izazvala je veliku svađu sa suprugom nakon što nije htjela pokriti njegovu polovicu računa večere, ali na društvenim mrežama svi su bili na njezinoj strani, kako piše Mirror.

Par je u braku četiri mjeseca i prvo su htjeli dijeliti sve financije, ali njihov plan je propao jer njezin suprug želi biti neovisan i imati vlastiti novac koji može trošiti bez ograničenja. Stoga oni svoj novac drže odvojeno, ali podjednako pokrivaju troškove. No, sve se raspalo kada su se posvađali oko večeri u restoranu.

Odlučila testirati 'darežljivost' frajera s kojim je na spoju pa dovukla 23 rođaka na večeru:

- U restoranu je naručio više hrane od mene i dvije vrste deserta. Kada je došao red na plaćanje, tražila sam konobaricu dva računa i on se iznenadio zbog toga. Pitao me hoću li platiti i njegov dio, no samo sam ga podsjetila da je njegova ideja da sve plaćamo zasebno. Objasnila sam mu da ovo znače odvojene financije - napisala je na Redditu.

Njezin suprug se uznemirio jer je potrošio sav novac prije nego što je došao u restoran, a zatim je nazvao sebičnom i zlobnom pa je ona odlučila platiti svoj dio i otići doma. On se vratio dva sata kasnije i rekao da mu je prijatelj platio večeru.

- Sada stalno ponovno iznosi ovu svađu i govori mi da sam zlobna. Predložila sam da probamo bračnu terapiju, ali on me samo upitao tko će to platiti. Želi da mu se ispričam, ali mislim da sam napravila ispravnu stvar - zaključila je.

Njezina objava brzo je postala viralna, a mnogi su se složili s njom te stali na njezinu stranu u svađi.

- Nije ona napravila problem, on je. Ona je platila svoj račun i preuzela odgovornost za svoje akcije - komentirala je jedna djevojka, dok se druga složila: - Činjenica da je neodgovoran s novcem, nije se htio promijeniti i mislio je da ima pravo trošiti njezinu plaću bez pogovora, vrlo je alarmantna. Mislim da je ispravno reagirala. Ili će sada naučiti ili će ostati sam. -

Zagreb se probudio pod snježnim pokrivačem: