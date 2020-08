Očajan je: U vezi sam s djevojkom koja ne želi ostaviti partnericu zbog kredita za stan

Jedan muškarac potražio je pomoć kod psihoterapeutkinje Deidre. On je u započeo vezu s jednom djevojkom koju je upoznao prošle godine na poslu. Odmah su 'kliknuli' i nikada se nije osjećao tako dobro s nekim, a seks je bio odličan. Problem je nastao kada mu je ona otkrila da živi sa svojom partnericom.



"Radimo od doma zbog koronavirusa i uopće ju ne viđam. Rekla mi je da nije zaljubljena više u svoju partnericu i da želi biti sa mnom, ali nije to sve tako jednostavno. Zajedno imaju kredit za stan. Ne znam što da radim, nedostaje mi i ne spavam noćima zbog nje. Bojim se da ću ju izgubiti, ponekad provedem noći plačući kada pomislim na to."



Rekla mu je da će srediti svoju situaciju, ali još uvijek nije.

Jedan je korisnik TikToka uspio otkriti recept umaka koji se nalazi u Big Macu: Evo kako ga pripremiti.

Deidre odgovara: "Moraš početi forsirati rješenje ove situacije. Budi hrabar i preuzmi kontrolu nad svojim životom - reci joj da ovakva situacija nije u redu ni prema kome i postavi joj rok do kada treba sve srediti ili ćeš prekinuti odnos. Ovako možeš biti u ovoj poziciji godinama. Vidjet ćeš kako će ona postupiti, a ako ni nakon ozbiljnog razgovora ne poduzme nešto, onda kreni dalje."