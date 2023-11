Nova studija otkriva: Evo zašto ljudi glume orgazme

Lažni orgazam nije samo filmski zaplet. Zapravo, više od dvoje od petero ljudi priznalo je da je glumilo orgazam u stvarnom životu, prema novoj studiji koju je provela tvrtka za istraživanje zdravlja Innerbody Research. Za svoju studiju Innerbody je ispitao više od 1110 odraslih osoba kroz generacije (Gen X, Millennial i Gen Z) i statuse veze (u braku, na spoju i samcu), prenosi Best Life.

Rezultati su općenito potvrdili 'jaz u orgazmu': 45 posto žena reklo je da su glumile orgazam, kao i 38 posto muškaraca. Došlo je i do generacijske podjele među ispitanicima: 48 posto milenijalaca reklo je da su glumili u spavaćoj sobi, što je brojka koja iznosi samo 27 posto odnosno 20 posto za Generaciju X i Generaciju Z.

Ljudi su navodili širok raspon razloga - sve ono što biste očekivali, poput lošeg zadaha partnera, lošeg osvjetljenja sobe, neugodne sobne temperature, konzumacije tvari ili određenog položaja - zašto ponekad ne mogu postići orgazam. No, pokazalo se da je razlog zašto su ljudi odlučili lažirati nešto drugačiji. Ovo je pet glavnih razloga zašto ljudi glume orgazme:

1. 'Želio/željela sam da bude gotovo': I muškarci i žene naveli su želju da seks bude gotov kao glavni razlog za lažiranje orgazma. Postotna podjela među spolovima također je bila približno jednaka: 21 posto muškaraca i 24 posto žena reklo je da im je to glavni razlog. To prati druga izvješća šire znanstvene zajednice. Studija iz 2019. objavljena u časopisu Personality and Individual Differences zaključila je da je ovo jedan od najčešćih općih razloga zbog kojih ljudi odlučuju glumiti orgazme.

2. 'Nisam želio/željela povrijediti osjećaje druge osobe': Muškarci i žene bili su usklađeni u navođenju drugog najčešćeg razloga zašto ljudi glume orgazme, pri čemu su i ispitanici i muškarci i žene stavili 'Nisam želio/željela povrijediti osjećaje druge osobe' na drugo mjesto. Žene su ipak bile nešto obzirnije prema partnerovim osjećajima od muškaraca; 21 posto žena to je navelo kao razlog zbog kojeg su glumile orgazam, dok je to učinilo samo 15 posto muškaraca.

3. 'Glumi dok ne uspiješ': Nakon dva glavna razloga zašto ljudi glume orgazme, opravdanja se počinju razlikovati među spolovima. Treći najčešći razlog zašto su žene glumile orgazam bio je četvrti najčešći razlog koji se navodi među muškarcima. Ipak, veći postotak muškaraca (14 posto) navodi ovo kao razlog u usporedbi sa ženama (12 posto).

4. 'To me napaljuje': S druge strane, četvrti najčešći razlog zbog kojeg su žene rekle da glume orgazam treći je najčešći razlog zbog kojeg su muškarci rekli da jesu. Otprilike 10 posto žena reklo je da ih lažiranje uzbuđuje. Međutim, ta brojka je gotovo 15 posto među muškarcima.

5. 'Nisam htio/htjela objasniti zašto ne mogu doživjeti orgazam': Na kraju, kao peto najčešće opravdanje za lažiranje orgazma, nešto više od 9 posto žena navelo je da nisu htjele objasniti zašto ne mogu doživjeti orgazam' . Međutim, među muškarcima je peti najčešći razlog za lažiranje orgazma nešto drugačiji: 'Partnerica uživa u tome'.

