Nova pravila za sve koji se žele preseliti u Veliku Britaniju, ali i za turiste

Vlada Velike Britanije nakon Brexita predložila je nova pravila za sve stanovnike Europske unije koji žele započeti novi život upravo ondje, prenosi Daily Mail.



Osnovno je poznavanje engleskog jezika i ponuda za posao tamošnjeg poslodavca, a njihova želja jest ograničiti ovisnost o jeftinoj radnoj snazi. Predložene mjere prva su velika promjena još od 1973. godine kada su se priključili zajedničkom tržištu EU.

Ministrica unutarnjih poslova objašnjava prijedloge:

Postat će gotovo nemoguće useliti se na prostore Velike Britanije ako ste niskokvalificirani i slabo obrazovani jer se uvodi bodovni sustav – kako biste dobili dozvolu za život i rad morat ćete imati minimalno 70 bodova u koje je uključeno poznavanje engleskog koje donosi 10 bodova i ponuda za posao koja donosi 20 do 40. Osim ponude za posao, važna je plaća. Ponude li vam bruto plaću od 23 000 funti (oko 200 000 kuna) dobit ćete 10 bodova, a čak 20 ako bude iznosila 25 600 funti (oko 240 000 kuna). Ako je plaća niža od 23 000 funti vjerojatno nećete dobiti odobrenje za boravak jer ne donosi nikakve bodove.



Dobivanje radne vize neće biti ništa lakše ako je vaša zemlja u EU – postajete ravnopravni s drugim dijelovima svijeta.



Znanstvenici i više obrazovani ljudi moći će doći i bez poslovne ponude s obzirom na to da vlada žele imigrante koji će donijeti najbolje zemlji.



Priti Patel, ministrica unutarnjih poslova, naglasila je kako još od 2016. godine i referenduma za Brexit govore da žele 'reducirati' useljavanje niskoobrazovanih ljudi. Također naglašava kako ovim postupkom žele prisiliti britanske poslodavce da se prestanu oslanjati na jeftinu radnu snagu iz EU i počnu zapošljavati domaće nezaposleno stanovništvo i to za veće plaće od onih koje su nudili strancima. Procjenjuje se da je u Velikoj Britaniji bez posla oko 1,3 milijuna ljudi.



Nova pravila i za turiste:

1. Stanovnici EU koji nemaju vizu u Velikoj Britaniji moći će boraviti najviše šest mjeseci.

2. Novim stanovnicima bit će zabranjeno primati državnu pomoć i poticaje.

3. Turisti iz EU moći će rabiti dosadašnje ulaze na aerodromima iako će se i to nadgledati.

4. Sve nove stanovnike treba prisiliti da uplaćuju 400 funti godišnje u zdravstveni sustav.

5. Potrebno je uskratiti dozvolu boravka svim EU državljanima koji imaju dosje.

6. Postupno ograničavati korištenje “nesigurnih” EU osobnih iskaznica kao putnih isprava.



Zakon bi trebao stupiti na snagu iduće godine tako da ova pravila ne vrijede za sve one koji su se iz EU u Veliku Britaniju doselili prije 31. prosinca 2020. godine.