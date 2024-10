Nošenje naočala za vid može spriječiti jedan od pet slučajeva demencije

Oko 90 tisuća Hrvata ima demenciju, a bolest je u porastu kako sve više nas doživi vrlo staru dob. Polovica slučajeva demencije može se spriječiti, a nošenje slušnih aparata i naočala ključno je za one kojima su potrebni. Slabljenje osjetila omogućuje mozgu da propada jer prima manje informacija, a to može pridonijeti simptomima jer se napor preusmjerava s pamćenja ili razmišljanja na pokušaj slušanja ili gledanja, piše The Sun.

Novo istraživanje, objavljeno u časopisu JAMA Ophthalmology, koristilo je medicinske zapise 2.767 osoba starijih od 70 godina u SAD-u i otkrilo veću učestalost demencije kod ljudi s netretiranim problemima s vidom. Autor studije Jason Smith rekao je: "Budući da su oštećenja vida česta među starijim osobama, udio demencije koji im se može pripisati mogao bi biti značajan. Važno je napomenuti da je više od 90 posto oštećenja vida moguće spriječiti ili ispraviti."

Mnogim osobama s pogoršanim vidom moguće je usporiti propadanje ili ga popraviti naočalama, kontaktnim lećama, operacijom ili lijekovima. Smith je dodao: "Rješavanje promjenjivih faktora rizika prioritet je u prevenciji demencije." Dr. Julia Dudley, voditeljica istraživanja u Alzheimer’s Research UK, rekla je: "Istraživači još uvijek ne razumiju točno kako su povezani netretirani problemi s vidom i povećan rizik od demencije. Ova studija sugerira da je sposobnost razlikovanja nijansi i boja bolji pokazatelj demencije nego samo mjerenje sposobnosti gledanja objekata na daljinu. Potrebno je više istraživanja i važno je redovito posjećivati oftalmologa ili optičara.”

