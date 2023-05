Nije uvijek istinito: Sedam uobičajenih mitova o tome zašto parovi prestaju imati seks

Seks može biti ljepilo koje vas i vašeg partnera drži zajedno, a kada ta posebna vrsta intimnosti nestane, možete dovesti u pitanje baš sve. Pitate se jeste li još uvijek privlačni, jeste li seksi, pa čak i jeste li uopće zaljubljeni. Ništa od toga vjerojatno nije istina. Ovo je nekoliko čestih mitova o tome zašto parovi prestanu imati seks, piše Your Tango.

Mit broj 1 - odljubili ste se: Često vjerujemo da prava veza znači puno želje i seksa, bez obzira koliko dugo smo zajedno. Ako vam želja naglo opadne i rijetko vam se seksa, to mora značiti da ste se odljubili. Ali ovo je mit, a ne činjenica. Seksualni nagon nije biološki nagon poput gladi ili žeđi - to je emocija na koju utječu razne stvari. To znači da ćete prije nego što donosite prebrze zaključke kada osjetite slab seksualni nagon ili ga uopće nemate, prvo procijeniti niz čimbenika koji bi mogli uzrokovati nezainteresiranost za seks kod vas ili vašeg partnera. Na primjer, postoje li biološke i medicinske promjene, poput novog hormonskog kontraceptiva ili kronične boli? Psihološke promjene poput anksioznosti, depresije ili osjećaja nesigurnosti u seksu? Ili se mijenja odnos poput stalne svađe ili osjećaja emocionalne udaljenosti Jednom kada počnete shvaćati koliko je želja složena, moći ćete se osloboditi mita da je niska želja jednaka izgubljenoj ljubavi. Puno je vjerojatnije da je puno stvari u igri, a neke od njih možda čak i nemaju veze sa samim seksom.

Mit broj 2 - vaša veza ili brak su osuđeni na propast: Neki parovi koji se ne seksaju rekli bi vam da je to zato što je veza gotova. I dok je istina da veza bez seksa može značiti kraj, to je pomalo i mit. Slab seksualni nagon nije znak da bi trebali odustati od stvari - to je zapravo znak doista čvrste predanosti, one za koju se vrijedi boriti. U početnim fazama veze često želimo puno seksa, cijelo vrijeme. Ovo se svodi na tu ludu zaljubljenost koju osjećamo. Ali nakon oko šest mjeseci do dvije ili pet godina veze, većina doživi pad u "leptirićima" i seksualnom nagonu. Prestajemo se osjećati uzbuđeno i prelazimo u novu fazu — fazu privrženosti. Dakle, ako vam se seksualni nagon smanjio nakon nekoliko godina, to je zapravo više slavlje nego znak upozorenja. To samo znači da ste dosegli onu čvrstu privrženost za kojom mnogi čeznu. Znači li to da više nikada nećete željeti seks? Ne, postoji mnogo toga što možete učiniti da povratite svoju želju.

Mit broj 3 - nitko nema spolne odnose dok odgaja djecu: Iako je odgajanje djece zahtjevno, djeca ne moraju značiti kraj seksa. Baš kao što faza privrženosti uzrokuje promjene u željama i našim prioritetima - tako se mijenjaju i kod djece. Međutim, mnogo parova nastavlja sa seksom ili svjesno odlučuje obnoviti ljubavnu vezu. Prvi korak je utvrditi je li vam seks trenutno važan. Jer iako seks može biti iznimno važan - to ne mora biti slučaj za vas. Ponekad jednostavno ne želite seks. Trik je u tome da svoju odluku temeljite na svojim osobnim preferencijama i preferencijama vašeg partnera, a ne na mitu koji propisuje da nitko nema aktivan seksualni život tijekom godina odgajanja djeteta. Jer to jednostavno nije istina.

Mit broj 4 - jer žene baš i ne uživaju u seksu: Ideja da žene u ozbiljnim vezama jednostavno gube svoj libido mogla bi se činiti kao savršen odgovor na pitanje: zašto parovi prestaju imati seks - ali nije. To je mit koji dijelom proizlazi iz povijesnog pomaka. Prije 1700-ih bili smo skloni oba spola smatrati jednako seksualnima, opscenima i nemoralnima. U 1800-ima se ženska želja počela promatrati kao nešto opsceno i bolesno. Žene su smatrane moralno superiornijima u svakom pogledu, što je značilo da očito nisu mogle željeti ili htjeti seks. Ideja da žene zapravo ne vole seks ili ga smatraju važnim također se temelji na specifičnoj ideji seksa: vaginalnoj penetraciji. Od žena u heteroseksualnim vezama ili brakovima često se očekuje da dožive orgazam samo od vaginalne penetracije. Ali zapravo je to vrlo neuobičajeno. Žene često trebaju vanjsku stimulaciju klitorisa kako bi doživjele orgazam i stvarno uživale u seksu. Dakle, iako se na površini može činiti da žene nisu zainteresirane za seks - morate se zapitati; jesu li doista potpuno nezainteresirane za seks ili nezainteresirane za vaginalni, penetrativni seks? I mogu li ih prožimajuće ideje o ženskoj seksualnosti posramiti zbog njihovih želja, uzrokujući njihov pad? Odgovor na oba računa je vjerojatno da.

Mit broj 5 - starenje je jednako niskom libidu: Proces starenja može utjecati na mnogo stvari što se tiče zdravlja - među njima i na naše seksualno zdravlje. Promjene u želji uzrokovane menopauzom i povećana erektilna nepredvidivost samo su neke od poteškoća s kojima se možemo suočiti. Međutim, starenje ne briše seksualnu želju ili uzbuđenje. Ipak, vjerovanje u ovaj mit moglo bi. Bez obzira na godine - seks i dalje važan. Mišljenje da to nije samo zato što ste postigli određeni broj godina je besmisleno. Sjajan seks dostupan je svima, bez obzira koliko godina imate.

Mit broj 6 - muškarci su biološki programirani da žele seks samo s novim partnericama: Novost je važna za naš seksualni apetit. Imati istu vrstu seksa na isti način desetljećima definitivno može smanjiti želju. I na neki način, to je savršen odgovor na pitanje: zašto parovi prestaju imati seks. Međutim, novi partner zapravo nije potreban muškarcima kako bi i dalje željeli seks. Zapravo, ako ništa drugo - novost novog seksualnog partnera mogla bi biti važnija za želju žena nego muškaraca. Prema revolucionarnoj knjizi Daniela Bergnera "Što žene žele?", ženama je zapravo više potrebna seksualna novost nego muškarcima. Dakle, što to znači za budućnost heteroseksualne dugoročne veze? Ne mnogo, ako to ne želite. Izgubljena želja se može povratiti. Ako vezu smatrate ozbiljnom, ovo je jedina stvar koju morate znati o održavanju vaše veze na životu. Bez tog uvjerenja riskirate prekid savršeno dobre veze.

Mit broj 7 - nemoguće je održati vaš seksualni život uzbudljivim nakon desetljeća provedenih zajedno: Ovaj posljednji mit može izgledati kao činjenica, pogotovo ako je to bio slučaj s vama do danas. Ali baš kao što smijeh u dugim vezama ne presušuje - ne presušuje ni seks - barem ne ako se stalno trudite rasplamsati vatru. Često vjerujemo da se seks mora dogoditi iz vedra neba i da bi nas isti seksualni potezi trebali jednako uzbuđivati ​​tijekom života. Ali stvar je u tome što se naša seksualnost stalno mijenja. To znači da možemo voljeti jednu vrstu seksa godinama, da bi s vremenom postao manje uzbudljiv. Kad se to dogodi, sve što trebamo učiniti je razmisliti što bi nam se novo sada moglo sviđati. Razumijevanje vaših i partnerovih želja promijenit će se, ali to može pomoći da stvari ostanu uzbudljive jer potiče znatiželju.

Istraživanje otkrilo nakon koliko spojeva se parovi prvi put seksaju: