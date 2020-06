Naše stare kuće imale su neki svoj šarm, ali danas je grad na Savi ljepši nego ikada prije

Slikar, karikaturist i fotograf Josip Majić (63) iz Slavonskog Broda karikaturama se počeo baviti prije dvadesetak godina posve slučajno.Jedna žena pitala ga je bi li mogao napraviti karikaturu njezina brata, odgovorio je potvrdno. Mušterija je bila zadovoljna učinjenim, što ga je potaknulo da na isti način portretira i članove svoje obitelji i prijatelje. Danas, nakon toliko godina, gotovo se ni sa čim drugim i ne stigne baviti.

– Ljudi većinom traže karikature svojih rođaka, poznanika i prijatelja, za poklon.

Ponekad traže i portrete poznatih osoba, ako ih poznaju.

Tada iskoristim priliku pa takvu karikaturu stavim u izlog – kaže Majić.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL 19.03.2020. Slavonski Brod, Turisticka patrola, glazbeni pedagog i tamburas Mihael Feric. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL

Osmijeh na licu mušterije

Brođanin je u mladosti pohađao slikarsku školu Krunoslava Kerna s kojom je proputovao mnoga mjesta širom bivše države pa i šire. Međutim, uvijek se vraćao u svoj Slavonski Brod, u kojem je odlučio otvoriti vlastitu galeriju.

Nacrtao je tisuće slika, ali zbog prezauzetosti karikaturom slikarstvo je posljednjih godina palo u drugi plan.

– Crtanje karikatura je jako zabavno. Ljudi dolaze s novim idejama, a vrlo često dobivate i povratnu informaciju. Pravo je zadovoljstvo vidjeti osmijeh na licu mušterije. Ponekad mi dođu nakon mjesec-dva ispričati kako je to prošlo. Osjećam se kao da su mi još jednom platili – priča Josip.

Prije više od 30 godina, poznati brodski fotograf, danas pokojni Ivan Crnković u lokalnom je tjedniku uređivao rubriku “Brod nekada i sada”, u kojoj je objavljivao fotografije prepoznatljivih lokacija grada na Savi kakav je bio prije nekoliko desetljeća pa i stoljeća. Nastavljajući tu tradiciju, Majić od prošlog prosinca svakog petka upoznaje sugrađane s jednim djelićem Slavonskog Broda kojeg više nema, ili postoji u drukčijem obliku.

– Imao sam nekoliko predivnih starih fotografija. Iznenadilo me kako je to prije izgledalo, pa sam odlazio na isto mjesto i iz istog kuta pokušavao to snimiti. Ispočetka sam fotografije objavljivao samo na Facebooku, no kako im je broj rastao, pomislio sam da bi mogle biti zanimljive širem krugu ljudi – ističe Majić, koji trenutno radi seriju ulja na platnu staroga Broda.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL 11.05.2020., Slavonski Brod - Muzej tambure - Tvrdjva Brod, U povodu izgradnje Kuce tambure reportazno o tamburi, njezinom postanku, izradi, vrstama, glazbenom izricaju. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL

Vizure staroga grada privlačne su jer odišu nostalgijom, ali Majić smatra da je Brod danas puno ljepši nego prije 50 ili stotinu godina. Danas predivno šetalište uz Savu nekad je bilo najblatnjavija ulica kojom za kišovita vremena kola nisu mogla proći jer su kotači jednostavno propadali.

– Te stare kuće imale su neki svoj šarm. U njima možda nije bilo ugodno živjeti, ali su bile lijepe za oko, barem izvana. Međutim, razvoj je neizbježan. I mi smo, kao i svaki drugi grad, s vremenom ponešto izgubili, ali Brod je danas puno ljepši nego što je ikada bio – kaže slikar.

Iako narudžbe za Josipove karikature stižu iz cijele Hrvatske pa i iz inozemstva, Slavonski Brod nitko ne percipira kao grad karikaturista. Zato ga, međutim, mnogi s pravom nazivaju gradom tamburaša, kako zbog njihove brojnosti, tako i zbog folklornih manifestacija koje su u njemu održavaju. Stoga nije nikakvo čudo što se baš u njemu rađa Slavonska notna bajka, u svijetu jedinstvena Kuća tambure s multimedijskim centrom, dvoranom, majstorskom radionicom i suvenirnicom posvećenom tradicionalnom glazbalu.

Grad tambure od 1873.

– Slavonski Brod je grad tamburaške glazbe još od 1873. godine kada je osnovan tamburaški zbor pri Hrvatskom pjevačkom društvu Davor. Tu je tih godina boravio i jedan od prvih skladatelja glazbe za tamburu Dragutin Hruza, ako ne prvi, onda najopsežniji sa svojim glazbenim opusom. On je šest-sedam godina živio u Brodu, bio je direktor glazbenog zavoda te vodio pjevački zbor i tamburaški orkestar – kaže maestro Mihael Ferić, etnomuzikolog i začetnik tamburaštva na ovim prostorima (najveća fotografija).

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL 18.03.2020. Slavonski Brod, Restoran Rodino gnijezdo, reportaza za Turisticku patrolu. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL

Tamburaški orkestri u gradu na Savi nisu prestajali svirati ni u razdoblju između dva svjetska rata. Nakon 1945. djelovale su brojne udruge i orkestri, a s početkom hiperprodukcije estradnih tamburaških sastava i njihove glazbe iskočila je nekolicina vhunskih, među kojima i Berde Band, kojeg Ferić smatra najboljim na svijetu. Upravo na poticaj članova Berde Banda, u Slavonskom je Brodu 2007. godine osnovan i prvi, mali muzej tambure, koji će se uskoro preseliti u novi, puno veći prostor. Povučena su europska sredstva za adaptaciju jednog kavalira u brodskoj Tvrđavi u kojem će se na oko 2500 četvornih metara prostora graditi nova Kuća tambure.

– Muzej tambure pridonijet će jačanju turističke ponude našega grada i zato je važno da on postane institucija, Međutim, mi osim njega imamo i Brodski tamburaški orkestar, jedan od najboljih orkestara u Hrvatskoj, koji je osnovala Brodska udruga tamburaša i u kojem sviraju vrhunski svirači – istaknuo je Ferić.