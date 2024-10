Našao sam cimera da spava ispod mog kreveta: Onda mi je priznao svoju tajnu

Život s cimerima zna nositi određen izazove, što ponekad može dovesti do nesuglasica, no za ovakvu "igru skrivača" zasigurno još niste čuli. Jedan je mladić (24) podijelio na Redditu zastrašujuću priču kako je uhvatio svog cimera da spava ispod njegovog kreveta. "Moj cimer Karl je buljio širom otvorenih očiju u mene i zacvilio je kad sam pogledao ispod kreveta. Doslovno sam mislio da imam srčani udar", napisao je na Redditu.

A onda je uslijedio još veći šok. "Priznao je da je spavao pod mojim krevetom nekoliko noći tjedno tri ili četiri mjeseca i da je to radio da bi mi se približio i da bi se psihički zasitili jedan drugoga", objasnio je 24-godišnjak. Mladić i Karl su postali cimeri zbog "slučajnosti", no činilo se da je Karl želio nešto više od prijateljske veze. Mladić je objasnio da je Karl panseksualan te da ga je često ispitivao o interesu za eksperimentiranje s drugim muškarcima, na što je Redditor odmah odgovorio negativno, piše New York Post.

"Rekao sam mu da mi nije bilo ugodno kad mi je postavio tako osobno pitanje. Svaki put kad bih to rekao, on je zapravo rekao 'vidjet ćemo'. Bio sam kao, što?", napisao je Redditor. Unatoč neugodnim razgovorima, nastavili su suživot bez problema sve do jedne zastrašujuće noći. "Imao sam užasno iskustvo. Čuo sam buku ispod kreveta. Bilo je to kretanje. Isprva sam mislio da umišljam stvari, ali onda sam opet čuo. Pomislio sam je li to miš ili štakor", napisao je mladić. Skočio je iz kreveta i upalio baterijsku svjetiljku svog telefona da vidi što se nalazi ispod kreveta, a onda je ondje ugledao svog cimera.

"Počeo se ispričavati i ispuzao je ispod kreveta plačući, ispričavajući se uvijek iznova", opisao je. Potpuno izbezumljen, korisnik Reddita u pidžami je istrčao iz stana. "Nikad prije tog trenutka nisam osjetio pravi užas i strah kao fizički osjećaj, ali bio sam potpuno potresen", dodao je. Otišao je u Dunkin Donuts, koji radi 24 sata, te je razmišljao o čudnoj situaciji. Karl je poslao dvije poruke u kojima se ispričava za svoje ponašanje. No, nikakva isprika nije mogla učiniti da se mladić ponovno osjeća ugodno u blizini svog bivšeg cimera te je čekao da Karl ode na posao prije nego što se vratio u stan pokupiti svoje stvari.

S obzirom na to da mu je ostalo mjesec dana najma i nije imao namjeru nastaviti boraviti u tom stanu, ostao je kod prijatelja da bi izbjegao jezivu interakciju. Ono što se njemu činilo kao "lucidan san" eskaliralo je kada je vijest stigla do njihovih prijatelja, koji su Karlove postupke smatrali "neprikladnima", ali su vjerovali da je njegov bivši cimer trebao prihvatiti njegove isprike.

Međutim, mnogi ljudi na internetu ne slažu se s davanjem druge šanse Karlu jer je "osjetljiv", dok su ga neki prozivali i "predatorom". "Čovjek nije psihički stabilan i moraš otići odatle. Njegovo ponašanje je kriminalno uhođenje", napisao je jedan korisnik. "Nađi novog cimera. Ako je spreman na ovo, što je još mogao učiniti?" upitao je drugi. "Da, posramio si ga. Da, odbio si njegove isprike. Zašto? Jer je prešao toliko granica uobičajene pristojnosti, privatnosti i osnovnog ljudskog poštovanja. Ovo je ponašanje predatora", zaključio je treći.