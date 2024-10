Našao je stepenice usred šume i odlučio ih je slijediti: Otkriće mu je sledilo krv u žilama

Kreator sadržaja na društvenim mrežama Josh redovito istražuje neka od najčudnijih mjesta i građevina na svijetu, odnosno radi ono što većina ljudi nikada ne bi imala petlje učiniti. Često za inspiraciju koristi Google Earth da bi pronašao jeziva mjesta, no na jedno je slučajno naletio. Odlučio je sve snimiti i podijeliti sa svojim pratiteljima, piše LADbible.

Josh je rekao da mu "nije bilo suđeno pronaći to mjesto" u viralnom isječku objavljenom na njegovom TikToku, objašnjavajući da je pronašao zarastao ulaz dok je šetao kroz šumu, a video je pregledan imao više od 18 milijuna puta. Objasnio je da neobičan ulaz vodi ispod zemlje. "Uputio sam se unutra da istražim ulaz, a zatim sam se našao u labirintu dugih tunela i tajnih prostorija. Ovo je definitivno jedno od najjezivijih napuštenih mjesta koje sam istraživao!", ispričao je Josh.

Probijajući se kroz obrasle grane i biljke, spustio se niz stepenice, ali nije mogao ​vidjeti što je na dnu bez svjetiljke. Opisujući to kao "jezivo", došao je do dna stepenica i našao se u mraku. Dok je stajao sam u mrklom tunelu, upalio je svjetiljku da ode još dublje u podzemlje i nakon što je prošetao okolo, pronašao je otvorena čelična vrata koja su vodila do još jednog niza stepenica koje idu dublje ispod površine.

Kada je stigao do dna, tada je pomaknuo kameru da bi pokazao što vidi, budući da je po zidovima tunela bilo nešto što je izgledalo kao otisci stopala. Istražujući dalje, otkrio je da su se uvjeti u tunelu pogoršali kako je hodao do drugih praznih prostorija. Josh je priznao da još uvijek nije imao pojma što je to mjesto pa je otišao pronaći neke tragove.

Nakon što je pronašao i otvorio zelena vrata, našao je još jedno područje natopljeno vodom sa zahrđalim predmetom koji nije mogao identificirati. Nastavio je ići dalje i konačno je "pronašao nešto" što je prepoznao. Rekao je da je zasigurno riječ o toaletima zbog bijelih pločica. Kako je išao prema kraju tunela, tako je napomenuo da bi se vjerojatno trebao vratiti jer je vani ostavio torbu. Zatim ga je uhvatila lagana panika učinilo da je nešto čuo.

Na kraju tunela bilo je nekoliko soba, a rekao je da su vrata izgledala kao da su "raznesena", iako je u sobi bila samo prazna polica za knjige. Josh je pronašao još jedan niz stepenica koje su vodile natrag u civilizaciju i primijetio da još uvijek nema pojma što bi to moglo biti. "Što god da je bilo, htjeli su to zadržati u tajnosti", rekao je Josh.

Video je na TikToku prikupio brojne komentare, a jedan korisnik je napisao da ne razumije zašto se Josh uputio sam u istraživanje jezivog ulaza. "To je izuzetno opasan čin", dodao je. "Prvo pravilo kada idete na takvo mjesto: nikada ne idite tamo sami. Nikad ne znate što bi vas moglo pronaći", zaključio je drugi korisnik.