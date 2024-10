Pretraživali Antarktiku na Google Mapsu pa se iznenadili viđenim: 'To je Bigfootova kuća'

Posljednje što biste očekivali pronaći usred Antarktike je tajanstveni "ulaz" smješten na snježnoj padini planine, ali u 2024. godini, biste li stvarno bili toliko iznenađeni? Pregledavanje Google karata može otkriti svakakve neobičnosti pa su tako ljudi otkrili "sumnjivu jamu" u Kanadi, kao i golemi gusarski brod. Međutim, ova se vrata čine jednima od najzbunjujućijih otkrića dosad, piše LADbible.

Korisnik Reddita objavio je svoje neobično otkriće, objašnjavajući da su uočili "masivna vrata" na istočnoj strani Antarktike. Podijelio je i koordinate 69°00'50"S 39°36'22"E da bi ljudi mogli i sami pogledati neočekivano otkriće. Jedina stvar koja je donekle "ulaza" je japanska istraživačka postaja Showa, ali teško da je tamo središte aktivnosti, stoga nije dugo trebalo da se počnu širiti teorije zavjere.

U komentarima su se ubrzo javili drugi korisnici sa svojim pretpostavkama što bi to moglo biti. "Sjajno otkriće. Mogao bi biti nekakav ulaz u podzemnu bazu. Moglo bi biti ništa. U svakom slučaju izvrsno otkriće", napisao je jedan. "Samo su otpuštena vrata Boeinga", našalio se drugi. "Ulaz u bunker? Podzemni ulaz?", upitao je treći dok je četvrti dobacio da je to "Bigfootova kuća za odmor." Ostali korisnici također su sugerirali da bi to moglo biti nekako povezano s takozvanim tajnim bunkerom koji je pripadao Adolfu Hitleru, a koji je prethodno 'uočen' na Antarktici putem Google karata.

No pokazalo se da su "detektivi" na društvenim mrežama nažalost bili u krivu, budući da se stručnjak uključio u viralnu raspravu o navodnim vratima da bi razotkrio neke od spekulacija oko toga. Znanstvenici kažu da zapravo postoji prilično jednostavno objašnjenje za ono što se čini kao ulaz koji se pojavljuje na izuzetno udaljenoj lokaciji.

Profesorica Bethan Davies odlučila je nadmašiti Redditora koji je izvorno objavio svoje otkriće tako što je detaljnije pogledala stranicu putem Google Earth Proa, što joj je omogućilo da analizira njezine povijesne slike. Profesor glaciologije na Sveučilištu Newcastle objasnila je da se to obilježje nalazi se u području brzog morskog leda na istočnoj Antarktici, odmah uz obalu.

"Tamo postoji niz otoka i voda je prilično plitka. Ovo je santa leda koja se nasukala i sada je zaglavila i otapa se na licu mjesta. Možete vidjeti mnoge druge sante leda u tom području", objasnila je profesorica. Njezinu teoriju podržao je profesor Martin Siegert koji je objasnio kako je struktura slična vratima mogla nastati.

"Ovo je jednostavno strujanje leda oko čvrste subglacijalne prepreke, pod utjecajem otapanja i ponovnog smrzavanja leda i katabatskih vjetrova. Led je ovdje prilično tanak, kao što svjedoče drugi izdanci stijena u blizini, tako da će utjecaj korita na tok leda biti jak. To je zanimljiv uzorak, ali nije neobičan ili iznenađujući glaciološki", rekao je Siegert.

Vulkanolog sa Sveučilišta u Leicesteru, profesor John Smellie, također je podijelio svoje mišljenje o čudnom otkriću. "Izgleda mi kao da je kratak stjenoviti greben ekshumiran zbog spuštanja leda. Tvori 'vrh' 'vrata'. A tu su i dva istaknuta paralelna snježna repa koja tvore strane 'vrata'. Snježni repovi vam pokazuju orijentaciju prevladavajućeg smjera vjetra. Dakle, uz dobru maštu, postoji slab i potpuno lažan izgled nalik vratima", objasnio je vulkanolog.

Nažalost za sve nositelje šešira od aluminijske folije, profesor Smellie je rekao da je gotovo siguran da je navodni ulaz "samo prirodni fenomen" i "nema razloga za uzbuđenje". Šteta, zar ne?