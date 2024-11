Naručila je ogrlicu s Temua, ali kad je paket stigao šokirala se i zgrozila: 'Ovo je odvratno'

Kupovina na internetu često donosi iznenađenja, no iskustvo Belle Moscardini iz Ujedinjenog Kraljevstva nadmašilo je sva očekivanja. Nakon što je putem kineske e-trgovine Temu naručila ogrlicu za kostim, Bella je otkrila da privjesak koji je stigao ima odvratan miris i sumnjivo autentičan izgled. Bella je na TikToku podijelila svoje iskustvo s neobičnim dodatkom. Predmet, koji je kupila za 69 centi, bio je opisan kao ogrlica s privjeskom od smole.

No, Bella je odmah posumnjala u materijal, posebno zbog intenzivnog mirisa koji ju je podsjećao na trulež. U videu objašnjava: ‘Kupila sam ovu ogrlicu za dan kostima u školi, no kad sam je skinula, osjetila sam užasan miris privjeska’. Premda je očekivala plastični materijal, privjesak se pokazao drukčijim: ‘Smola je obično bez mirisa, a ovo je imalo grozan smrad koji me natjerao da dodatno istražim cijelu situaciju’.

Bella je privjesak pokušala testirati zapalivši ga upaljačem. Rezultat? Privjesak nije gorio kao plastika, ali je pri zagrijavanju otpuštao užasan miris. Ovo ju je uvjerilo da nije riječ o sintetičkom materijalu, već o pravom zubu.

U nastavku svog istraživanja, Bella je pod mikroskopom pregledala privjesak. Rezultati su potvrdili da je riječ o pravom zubu, a prirodno raspadanje na vrhu dodatno ju je uvjerilo da je zub izvađen iz usta neke životinje. ‘Izgleda kao pseći zub, ali možda pripada nekoj drugoj životinji’, komentirala je.

Bella je izrazila svoje nezadovoljstvo prodavaču ostavljajući lošu recenziju. Ipak, primijetila je da su gotovo sve recenzije na Temuu bile isključivo pozitivne, što joj se činilo sumnjivim: ‘Želim da ljudi vide ovo jer je odvratno i krajnje uznemirujuće!’.

Nakon što je pregledala stranicu trgovca, Bella je primijetila da svaki privjesak na slici izgleda drukčije, kao da potječe od različitih zuba. Iako artikl više nije dostupan na Temuovoj stranici, pronašla je sličan proizvod opisan kao ‘vučji zub’.

Bellino otkriće šokiralo je gledatelje. Komentari na TikToku ostali su u nevjerici: ‘Kako su uopće došli do tih zuba?!’. Drugi su iznijeli teorije da bi privjesak mogao potjecati s farmi krzna gdje se prodaju kosti i zubi životinja poput lisica. Jedan je korisnik podsjetio na raniji bizaran slučaj na Temuu kada je žena naručila lampu za koju se ispostavilo da je izrađena od pravog kroasana, što su otkrili mravi.

Na upit o incidentu, glasnogovornik Temua izjavio je: ‘Temu nudi 90-dnevno jamstvo povrata novca za artikle koji nisu kao što je opisano, oštećeni su ili ne stignu na adresu. Korisnici se mogu obratiti našoj službi za korisnike putem aplikacije ili web stranice’.

Bella se nada da će njezina priča upozoriti druge kupce na moguće rizike kupovine na platformama poput Temua, dok istražuje identitet životinje od koje zub potječe uz pomoć veterinara.

