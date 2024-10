Nakon spoja ju je nazvao i otkrio joj svoju jezivu prošlost: 'Samo je pobjesnio'

Jeney Voyek, iz američke savezne države Idaho, preko svog brata upoznala je potencijalnog ljubavnika. Izašli su na spoj, a nekoliko dana nakon, muškarac joj je rekao da odustaje od svega te joj je otkrio svoj pravi identitet i mračnu tajnu u telefonskom razgovoru. "Moj brat Eddie ga je vidio na rubu ceste, veterana Jamesa koji traži pomoć pa ga je primio u svoj dom", ispričala je Jeney. Njezin brat samo je pokušavao pomoći čovjeku da ponovno stane na noge tako što ga je pustio da živi u njegovom domu te mu je pronašao posao, prenosi Unilad.

"On je tako karizmatičan i šarmantan i može vam reći prave stvari koje želite čuti", rekla Jeney nakon susreta s Kyleom Coolackom. U telefonskom razgovoru Kyle je nešto priznao. "Samo je nekako pobjesnio i poludio, i jednostavno mi je otvoreno rekao da je ubio brata 2022. godine", prisjetila se Jeney koja tvrdi da je Kyle tada bio pijan. Nakon što je otkrila navodni zločin, Jeney je nazvala brata, koji se kasnije suočio s prijavljenim počiniteljem.

Nakon što je potvrdio da je čuo isto priznanje, Eddie ga je izbacio iz kuće i kontaktirao nadležne. Prema izvještaju, ured šerifa okruga Calhoun uspio je locirati, pritvoriti i identificirati Kylea prošlog vikenda. "Postojao je osjećaj zatvaranja ovog slučaja kad je uhićen. Vjerovao sam da je samo pitanje vremena", rekao je narednik Cullen Duncan iz policijske uprave Houstona. Nakon što je njezin "ljubavnik" zatvoren u zatvoru okruga Carroll, Jeney je razmislila o potencijalno opasnoj situaciji u kojoj se mogla naći.

"Bi li me pretukao? Bi li pokušao nešto sa mnom i zapravo me ubio? Ponekad se pitam je li se to moglo dogoditi", ispričala je. Dodala je da je sretna što je mogla pomoći u zatvaranju ubojice te su ona i njezin brat spokojni jer je sada Kyle zatvoren i nitko drugi nije u opasnosti. Uplašena žena također je upozorila druge da budu oprezni s kim razgovaraju i da dobro razmisle prije nego što puste potpunog stranca u svoj obiteljski dom.