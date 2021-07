Najveći adut su plaže i blizina Trogira, s kojim ih veže šetnica

Grad u kojem je svaki kamen spomenik

Biti u blizini Trogira, jednom od najsjajnijih bisera u kruni UNESCO-om zaštićene svjetske kulturne baštine, privilegij je svih destinacija u okruženju. Seget Vranjicu od Trogira dijeli šest kilometara, a gostima je na raspolaganju prijevoz brodom, koji isplovljava svakog sata. Tu je i šetnica koja počinje u Seget Vranjici i završava u Trogiru. Prolazi kroz borovu šumu, osamljene i hotelske plaže, ali i kroz kamp, marinu i urbana područja pa je okružena s mnogo kafića i restorana. Idealna večernja šetnja nakon dana provedenog na plaži!

Trogir je grad u kojem je svaki kamen spomenik, a ovoga ljeta ne nedostaje ni kulturno-zabavnih sadržaja. Trogirsko kulturno ljeto u punom je jeku. Počelo je spektaklom “Rock the opera”, a koncerte su već održali Massimo, Psihomodo Pop i Let 3 te Vlatko Stefanovski. Danas počinje Opera Selecta, jedinstveni kulturni festival i brend trogirskog ljeta, koji ove godine uz operne arije dovodi i modnu reviju Matije Vujice, kojom će u petak 16. srpnja u 21.30 sati kreatorica obilježiti 40 godina karijere. Na programu su i tri kazališne predstave, a pred nama su i koncerti klape Cambi (17. 7.), Crvene jabuke (24. 7.), Mostar Sevdah Reuniona (9. 8.) te koncert filmske glazbe (22. 8). Festival KulaKula na programu je 4., 6. i 7. kolovoza, a festival Moondance od 30. srpnja do 1. kolovoza.