Na pripremi ovih slasnih domaćih lepinjica mnogi su kapitulirali, a recept je jednostavan slijedite li važno pravilo

Pripremi tijesta za lepinjice treba posvetiti pažnju i vrijeme. Nije dovoljno jednom ga promijestiti nego to morate učiniti 4-5 puta. Svaki put kad ga promijesite pustite ga da se digne pokriveno krpom pa onda tek ponovite postupak. A kad je gotovo dizanje, razvaljajte ga i narežite na kvadrate koje obavezno treba u rukama rastegnuti prije nego ih bacite u vruće ulje. Ako to ne napravite, neće vam biti izvana fino lagane nego će iznutra ostati sirove, a to bi bila vječna šteta!

Lepinje Dravska iža

Sastojci:

1 kg brašna (glatko i oštro u omjeru pola-pola)

prstohvat soli

kockica svježeg kvasca

mlaka voda

Priprema:

Od prosijanog brašna, kvasca i vode umijesite tijesto koje ne smije biti previše rijetko ni gusto – neka bude otprilike napola mekano. Stavite tijesto na stranu da se digne prekriveno krpom. Kad se digne, opet ga premijesite i stavite ponovo da se digne. Ovaj postupak morate ponoviti 4-5 puta. Tijesto mora biti fino izrađeno da se ne lijepi za ruke. Što ćete ga više puta mijesiti i pustiti da se diže, bit će bolje. Pospite radno površinu oštrim brašnom, tijesto izvadite na površinu i malo razvaljajte valjkom. Isijecite tijesto na kocke. Svaku razvucite prstima prije nego je bacite u vruće ulje.

