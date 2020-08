Muškarci pozor: Ovih 8 činjenica o ženskom orgazmu morate znati

Postoji vjerojatno dosta stvari koje malo tko zna o ženskom orgazmu. Neke su vezane za mentalne, a neke za fizičke prednosti poput poboljšavanja imuniteta i smanjivanja boli. Postoje i neki mitovi u koje bi trebalo prestati vjerovati, a Womans Day otkriva o kojima se radi.



1. Orgazam može smanjiti bolove

Kada nastupi glavobolja mnogi odmah legnu u krevet i pokušaju zaspati, ali postoji bolji način da je se riješite - seks. Doživljavanje orgazma može smanjiti ili čak potpuno ukloniti bolove i to svakakve - uzrokovane artritisom, operacijom, porodom...



2. Kondom neće ublažiti orgazam

Mnogi ljudi tvrde da je seks s kondomom lošiji i da često ne mogu doživjeti orgazam potpuno. Ipak, to je samo mit, tvrdi liječnica Debby Herbenick. "Žene mogu doživjeti jednako jaki orgazam s kondomom i bez njega. Čak s kondomom može seks biti bolji jer su obje strane opuštene i nema straha."



3. G-točka ne postoji

Već godinama se raspravlja o postojanju G-točke kod žena, a jedno istraživanje u 2012. pokazalo je da ona zaista postoji i da više od 50 posto žena vjeruje da im ona pomaže postići intenzivniji orgazam.



4. Orgazam je bolji što ste stariji

Ima puno stvari koje su povezane s godinama i koje su lošije kako starimo, ali seks nije na tom popisu. Dr. Hebernick tvrdi da je, što ste stariji, orgazam kvalitetniji i češći. Razlog tome je što s godinama imate više samopouzdanja, pa se lakše opustite u krevetu.

5. Potrebno je više od 10 minuta da ga žene dožive

Mnogim ženama potrebno je više vremena da dođu do vrhunca nego muškarcima - i to je sasvim normalno. U prosjeku, ženama je potrebno 13 minuta da dožive orgazam. "Ako vaš partner uvijek dođe do kraja prije vas, postoje načini da to promijenite. Zamolite ga da malo uspori ili neka predigra za vas bude malo duža" savjetuje dr. Stern.



6. Žene glume zadovoljstvo u krevetu

Da, više od 50 posto žena je barem jednom glumilo orgazam u životu. Na pitanje zašto to rade odgovori su različiti: žele partneru podići ego, žele da seks završi, ne sviđa im se kakav je bio seks, ali ne žele razočarati partnera.



7. Kanabis pomaže kod orgazma

Iako nije dokazano da može pojačati ili oslabiti orgazam, kanabis pojačava libido, širi krvne žile i potiče cirkulaciju - isto se događa kada ste uzbuđeni. Ženama je to korisno jer pojačana cirkulacija dovodi do jače vlažnosti, a samim time i želje za seksom. Jedno istraživanje otkrilo je da su žene, koje su konzumirale kanabis prije seksa, rekle da su osjećale jaku požudu, intenzivan orgazam, ali i bolnu penetraciju - u čemu mnogi zapravo uživaju.



8. Žene češće dožive orgazam oralnim seksom nego penetracijom

Ako nikako ne možete postići orgazam tijekom penetracije, niste jedini. Jedno istraživanje pokazalo je da samo 6 posto žena to doživi, a drugo je pokazalo da 36,6 posto žena treba prije penetracije oralni seks kako bi se to dogodilo. Postoje razni načini, poput 'doggy' poze gdje partner može uz penetraciju stimulirati partnerici i klitoris. Drugi način je produljiti predigru.