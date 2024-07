Muškarac zatekao suprugu s drugom ženom: 'Strastveno su se ljubile, nisam mogao vjerovati!'

Jedan muškarac požalio se kolumnistici The Sun-a Deidre, kako je uhvatio svoju suprugu kako se ljubi s mamom iz kćerine škole s kojom je prije toga bila u prijateljskom odnosu. "Ja imam 43 godine, a supruga 42 godine. U braku smo 12 godina i imamo osmogodišnju kćer. Prošle godine primijetio sam da mi se supruga činila vrlo rastresenom - više nije bila zainteresirana za razgovor sa mnom, a pogotovo za seks", napisao je.

Tvrdi da ju je odjednom mnogo više zabrinjavao njezin izgled kad bi ujutro dovezla njihovu kćer u školu - bila je potpuno našminkana i lijepo odjevena,a inače je išla u tajicama i džemperu. "Počeo sam sumnjati da ima ljubavnika i suočio sam se s njom. Nasmijala mi se i rekla da sam smiješan. Ali jednog dana, kada je prijateljica naše kćeri došla na igranje, djevojčičina mama je ostala na kavi. Dok su se djeca na katu igrala, ušao sam u dnevnu sobu i zatekao svoju ženu i drugu mamu kako se strastveno ljube", dodao je.

Bio je šokiran. Kaže da su se brzo odmaknule jedna od druge i njegova žena se počela opravdavati. No, nakon puno truda, ipak je odustala i priznala sve. "Rekla je da su bile u vezi nekoliko mjeseci. Njihovo blisko prijateljstvo preraslo je u više. Rekla je da nije lezbijka i ne može objasniti svoje osjećaje. Rekao sam i ženinom mužu, jer sam smatrao da zaslužuje znati. I on je bio ljut i uzrujan", kaže.

Njegova žena sada očajnički želi da joj oprosti i kaže da je afera bila greška i da ne voli tu drugu ženu. Dio njega osjeća da to nije tako velika izdaja kao da je imala seks s drugim muškarcem, ali kaže da mu je teško to preboljeti, bez obzira na to. Dodaje i da ne pomaže ni činjenica da će tu ženu viđati svaki dan pred vratima škole.

Deidre mu je odgovorila da činjenica što je afera bila sa ženom, a ne s muškarcem, ne čini situaciju ništa boljom. "Ona se želi iskupiti i ponovno izgraditi vaš brak, ali vama je razumljivo da to teško pada, a pogotovo zato što ne možete pobjeći od druge obitelji. Neko savjetovanjesami i/ili , zajedno, stvarno bi vam pomoglo da oboje riješite svoje osjećaje", savjetovala je.

