Moguće je da ih i ne primijetite: Ovo je pet misli koje sabotiraju vaš seksualni život!

Svatko zna da se uz puno dobrog seksa osjećate bolje. Imati zdrav, redovit intiman život dobar je za tijelo, um i duh. Nedavne studije ponovno su skrenule pozornost javnosti na to, no za dobrobiti seksa znamo već desetljećima. Pa ipak, nekako ima mnogo ljudi koji ignoriraju savjet, piše Your Tango.

Um je najveći i najmoćniji spolni organ u ljudskom tijelu. U umu su skriveni pravi razlozi zbog kojih ne činimo stvari za koje znamo da možemo učiniti da bismo se osjećali bolje. Podsvjesno imamo ograničavajuća uvjerenja koja nas tjeraju da djelujemo ili ne djelujemo na određeni način. Ove stvari imaju smisla našoj podsvijesti, ali obično ne drže vodu kada se iznesu na vidjelo. Evo pet misli koje vam sabotiraju intimni život.

1. Da niste dovoljno privlačni: Razmišljate na način da ćete biti spremni za seks kada izgubite određeni broj kilograma, kupite pravo donje rublje ili počnete vježbati- Problem je što ovakav način razmišljanja dovodi do toga da nikada niste spremni.

2. Da vas je nemoguće voljeti: Misleći da niste vrijedni ljubavi, govorite si da ne možete privući partnera ili učiniti onoga koga imate zadovoljnim u krevetu.

3. Da je seks je prljav: Mnogi imaju integrirana uvjerenja koja ih tjeraju da misle da je seks prljav. Gotovo je nemoguće uživati ​​u nečemu što smatrate prljavim ili sramotnim.

4. Da nemate povjerenja u partnera: Žene posebno trebaju emocionalnu povezanost kako bi se osjećale sigurno i pouzdano u seksu. Kad se osjećate nepovezano s partnerom izvan spavaće sobe, teško da ćete mu otvoriti svoje tijelo.

5. Da nemate interesa istraživati što vam se sviđa u seksu: Ako ne znate kako sami sebi seksualno ugoditi, ne možete podučavati nekoga drugoga da to učini. Ponovno se povežite sa svojim tijelom, emocijama i željama kako biste ih mogli bolje prenijeti drugima.

Trik za promjenu ponašanja je u otkrivanju i promjeni skrivenih uvjerenja koja vas tjeraju da se ponašate onako kako se ponašate. Ako ne promijenite uvjerenja, vaša će podsvijest opetovano sabotirati ponašanje kako bi vaš vanjski svijet uskladio s vašim unutarnjim svijetom. To je pravi razlog zašto vas tih deset kilograma stalno pronalazi, zašto ne vježbate i zašto nemate zadovoljavajuću fizičku intimnost nekoliko puta tjedno. Nisu to djeca, vaš posao ili radna rutina vašeg partnera. Promijenite svoje razmišljanje i promijenit ćete svoj svijet. Mentalne blokade intimnosti mogu biti jako postojane, no, kad jednom uspijete preusmjeriti svoj samogovor, postat ćete otvoreniji za zadovoljstvo koje svi traže i žele.

