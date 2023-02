Muškarac priznao: 'Izbačen sam s vjenčanja nakon što sam spriječio svoju djevojku da uhvati buket'

Svaka zemlja ima svoje običaje na vjenčanima, a kod nas čak i svaki dio Hrvatske ima različitu tradiciju. Ali, vjerojatno najčešći i najpoznatiji običaj diljem svijeta je bacanje buketa. Ova tradicija postoji stotinama godina, a pravilo je jednostavno - mladenka baca svoj buket preko ramena u grupu žena. Tko uhvati buket, navodno je sljedeći koji će prošetati do oltara. Jedan muškarac na Redditu, priznao je da je izazvao pomutnju na vjenčanju svoje šogorice kada je spriječio svoju djevojku da uhvati buket, prenosi Mirror.

Naime, njegova djevojka i on otišli su na vjenčanje njezine sestre za koje kaže da je to bio sjajan događaj i da su stvari išle dobro veći di večeri. Bio je to prvi put da je ovaj muškarac upoznao majku svoje djevojke, dok je ostatak obitelji upoznao ranije. "Kad je došlo vrijeme za bacanje buketa, moja je djevojka bila jedna od dama u grupi koja ga je pokušavala uhvatiti. Mislio sam da imam priliku biti duhovit i podići raspoloženje, pa sam stao iza Maggie i bacio cvijeće na tlo prije nego što ga je uspjela uhvatiti. Nisam znao bi li ga ona doista uhvatila, ali svejedno sam to učinio. Radio sam to iz šale, što sam mislio da će svima biti očito (bio sam 0,0001% ozbiljan, zapravo nisam zainteresiran za braku. U 20-ima sam)“ – podijelio je svoju priču ovaj muškarac na Redditu.

Kaže kako zaista nije imao loše namjere te nije pokušavao nikoga uznemiriti, mislio je da će se ostali gosti nasmijati ovom potezu. Korisnik Reddita je nastavio: "Nakon što sam bacio buket na pod, čuo se kolektivni uzdah, nakon čega je uslijedila neugodna tišina. Bilo mi je malo neugodno, ali sam se ipak nasmijao kako bih neverbalno svima pokazao da je to bila šala. Nitko se nije nasmijao. Nakon nekog vremena, trenutak je prošao i svi su započeli s večerom. Nitko nije razgovarao sa mnom i dobio sam nekoliko ružnih pogleda. Majka moje djevojke me na kraju povukla u stranu i (s velikim poštovanjem) zamolila da odem. Na što sam ja pristao. Nisam htio izazvati scenu“.

Dodaje da su nakon nekoliko tjedana njegova djevojka i njena sestra zaboravile na ovaj 'incident', ali njihova je majka i dalje čudna u vezi toga. Od tada nije razgovarao s njom. Tražeći savjet drugih korisnika, upitao je: "Je li ovo bio bezobrazni potez? Ili je to bila samo olaka šala koja je pogrešno protumačena?"

U komentarima većina ljudi osudila je ovaj potez pa mu je tako jedna osoba napisala: „Ti si bezobrazan. To je tradicija koju mnogi ljudi ne uzimaju k srcu. To ne znači da automatski moraš biti u braku". Netko je drugi napisao: "Napravio si nepotrebnu scenu i narušio si odnos s djevojkom I njezinom obitelji".

