Munje godišnje ubiju 24 tisuće ljudi, a lovac na oluje otkriva kako povećati šanse za preživljavanje

Indijci su izračunali da gromovi danas ubijaju dvostruko više ljudi nego što je to bio slučaj prije 20 godina. A ako se tješite, misleći 'ma dobro, to je tako u Indiji', nije baš. RTL-ov Dorijan Ribarić kaže: očekuje se da će broj munja porasti za 50 posto. Naime, munje godišnje ubiju oko 24 tisuće ljudi. Posljednji tragičan slučaj u Europi dogodio se prije nekoliko tjedana u Bugarskoj. Grom je pogodio oca i dvoje djece dok su hodali planinom. Preživio je samo dječak.

Šanse za preživljavanje puno su veće ako izbjegavate planine kad stiže nevrijeme, objasnio za RTL Direkt je hrvatski lovac na oluje Bruno Fantulin: ‘Ako baš morate ići u planine odite prije 11 sati i ne stojite ispod drveća ili blizu vodenih površina’.

RTL-ov meteorolog Dorijan Ribarić rekao je da je porast broja slučajeva ljudi koji su poginuli od udara groma posljedica klimatskih promjena. ‘U zadnja dva desetljeća imamo značajniji porast temperatura nego što je to bilo ranije’, objašnjava, ‘To koincidira s većim brojem oluja i munja’.

Bruno, koji oluje lovi već 10 godina, za nesreće, osim klimatskih promjena, krivi i same ljude. A, u to se i sam uvjerio nekoliko puta. ‘Prvi mi lovci na oluje riskiramo, ali ja kada se povučem u automobil vidim puno turista koji su vani i koji kao da ne shvaćaju opasnost’, kaže, ‘Na primjer, kada sam bio u Primoštenu kod Gospe došli su ljudi s malom djecom po ogromnom nevremenu. Auto im je bio daleko, u samom Primoštenu i oni su se po tom nevremenu pješke vraćali do njega’.

U Hrvatskoj je, koliko je poznato, u posljednjih 10 godina šestero ljudi preminulo od udara groma. To je jedan slučaj u godinu do dvije. Za usporedbu, u Americi godišnje, od udara groma, umre 24 ljudi, a u Indiji čak 1900. ‘U sljedećih 20 godina najugroženije bit će područje južne Amerike, središnje Afrike, Indonezije, Filipinima, Japana pa i naše područje Sredozemlja’, kaže meteorolog Ribarić.

Ipak, dobra je vijest da 90% ljudi preživi udar munje, a šansa da vam se tako nešto stvarno dogodio je 1:60 000. Ali, ta šansa će se u narednim godinama očito povećavati.

