Muči vas neugodan miris u cipelama? Evo kako ćete ga se riješiti

Bez obzira na to koliko ste čisti, vaša će stopala i dalje stvarati neugodan miris, pogotovo ako nosite isti par cipela iz dana u dan. Nije važno trčite li cijeli dan, hodate ili samo sjedite, stopala će vam se prirodno znojiti – nekima više nego drugima. S vremenom ova vlaga u vašim cipelama potiče rast bakterija zbog čega smrde, prenosi Good Housekeeping.

Iako je pronalaženje pravog sredstva ključno za uklanjanje mirisa također je korisno doći do korijena problema. Da biste izbjegli neugodan miris, obuću – i stopala – držite što je više moguće suhima. Pokušajte redovito mijenjati cipele, tako da ne nosite isti par svaki dan. Obavezno nosite čarape kako bi mogle upiti znoj ili vlagu prije nego što vaše cipele to naprave. No kada se dogodi neizbježno i vaše cipele počnu ispuštati neugodne mirise, evo kako ćete ih očistiti:

Napunite dvije čarape sodom bikarbonom, svežite ih na vrhu i nataknite po jednu čarapu u svaku cipelu. Neka ostanu preko noći.

Da biste se riješili bakterija i gljivica koje izazivaju miris, prskajte unutrašnjost cipela dezinfekcijskim sprejom. U cipele možete posipati prašak za stopala ili prašak za pecivo da biste dobili sličan učinak.

Neke cipele mogu se prati u perilici rublja. Za optimalne rezultate slijedite upute za njegu. Kao općenito pravilo, većinu cipela koje se mogu prati u perilici treba prati na nježnom ciklusu hladnom vodom i blagim deterdžentom. Uvijek pustite da se osuše na zraku.

Pogledajte kako lako izračunati koji SPF faktor vam odgovara: