Može li se to platiti: Prodaju bocu viskija za 200.000 kuna

Da je ovo san zaljubljenika u viski, malo je reći. No i onim najambicioznijima i onima među njima s najdubljim džepom Glenfiddich 50 mogao bi samo to i ostati. Naime, boca ovog viskija stoji ni manje ni više nego 200.000 kuna! Ekipa iz tipsy.hr, hrvatske stranice putem koje se može kupiti brojna druga kvalitetna pića, pa i jedina boca ovog viskija dostupna u nas, navodi kako je to jedan od najstarijih i najfinijih viskija na svijetu. Godišnje na tržište izađe tek 50 boca ovog tekućeg zlata.

– Kulminacija je to više od jednog stoljeća stručnog zanata i tradicije koju prenosi pet generacija. Ovaj viski inspiriran je prvim bačvama, riječ je o devet bačvi u čast svakom od devetero djece Williama Granta, koji su pomogli da se Glenfiddich izgradi ručno. Ovaj izuzetni viski crpljen je iz dvije izuzetne bačve, obje su odležale 50 godina. Malt master ih je odnjegovao s velikom pažnjom kako bi stvorio savršeno skladnu aromu i okus – kaže tvrtka koja ga prodaje o viskiju koji je, ističu, rijedak, tražen i povijestan.

Za poznatu škotsku etiketu, čijih ćete viskija u ponudi tipsy.hr pronaći cijelu kolekciju, veže se cijela jedna povijesna priča. Davne 1886. godine William Grant počeo je ostvarivati svoje snove sa svojih sedam sinova i dvije kćeri. Zajedno su krenuli u izgradnju svoje prve destilerije, kamen po kamen i za nešto više od jedne godine nastala je destilerija viskija koju je William nazvao Glenfiddich, čije ime na galskom znači "dolina jelena". U teškim vremenima tijekom prohibicije 1923. godine Glenfiddich je bio jedna od šest preostalih škotskih destilerija koja je uspjela opstati, a sve zbog ustrajnosti Williamovih potomaka koji su konstantno pratili očevu viziju, koja je i danas zakon u ovoj poznatoj škotskoj destileriji. Glenfiddich je, dakle, poznat po vrlo starim serijama viskija koje su vrlo cijenjene pa zbog toga i prilično skupe. Ne ipak toliko koliko i ovaj najskuplji, Glenfiddich single malt 50 koji sada čeka svojeg prvog hrvatskog kupca koji možda razmišlja i o – kreditu.

Krenimo redom sa glavnim serijama odležavanja koje su godinama u standardnoj ponudi ove poznate škotske etikete.

Glenfiddich single malt 12 godina

* alkohol 40%, 750 ml

Najmlađi single malt iz obitelji Grant, te ujedno i najnagrađivaniji single malt na svijetu. Dozrijevao je 12 godina u najfinijim američkim bourbon bačvama i španjolskim bačvama od drveta trešnje. Krasi ga prepoznatljiv miris kruške, dok se na okusu osjeća snažan utjecaj američkih bourbon bačava. Ovaj viski je definitivno ponos i dika Grant obitelji.



Glenfiddich single malt 15 godina

* alkohol 40%, 750 ml

Kako kažu u destileriji, Glenfiddich 15 je odraz njihovih inovacija u proizvodnji viskija. Topli i začinjeni okusi su kreirani tehnikom malt mastera Davida Stewarta, te se ista tehnika još uvijek koristi u proizvodnji ovog sjajnog viskija. Ovaj viski je prvi single malt star 15 godina koji se našao u top 10 najprodavanijih viskija na svijetu.



Glenfiddich single malt 18 godina

* alkohol 40%, 750 ml

Sa tek navršenih 18 godina, ovaj viski je mnogima postao favorit. Dozrijevao je u Španjolskim Oloroso i Američkim hrastovim bačvama kako bi dosegao nevjerojatnu punoću okusa, koju krasi voćnost i robusnost drveta u kojima je odležao. Svaka bačva je označena brojem i svakoj se pridaje velika pozornost tokom dozrijevanja. U ovoj boci se nalazi cijela obiteljska filozofija o proizvodnji viskija i znanje koje se prenosilo generacijama

Glenfiddich single malt 21 godina

* alkohol 40%, 750 ml

Sada već prelazimo na doista specijalna izdanja i nečemu što jednostavno dovodi do eksplozije okusa u svijetu viskija. Fenomenalno odrađen i na kraju završen u gran reserva rum bačvama, ovaj viski će pružiti nešto nevjerojatno vašem nepcu. Intezivni okusi vanilije, karamele i smokve prevladavaju, no ove arome su samo jedan dio u ovom sjajnom viskiju. Iz ne tako daleke 2019. Godine, Glenfiddich 21 je u Škotsku donio dvije zlatne medalje sa prestižnih natjecanja.

Definitvno viski koji moraš probati prije nego odlučiš prestati piti alkohol.





Glenfiddich Excelence single malt 26 godina

* alkohol 43%, 750 ml

Vrlo rijedak i ne baš lako nabavljiv, Glenfiddich 26 je napravljen u čast obitelji Grant i njihovog poslovanja od davne 1886. godine. Odležan u američkim bourbon bačvama svih 26 godina, ovaj viski pokazao je karakter, kompleksnost i balans koji se rijetko može okusiti.

U Glenfiddich destileriji kažu da je ovaj luksuzni single malt odraz njihove ljubavi prema proizvodnji viskija.

Glenfiddich single malt 40 godina

* postotak alkohola varira ovisno o godini, 750 ml

Kada čujete da je neko piće odležalo 40 godina, sigurno Vam na pameti nije nešto uobičajeno i da ga možete kupiti bilo gdje. Ova majstorija zahtjeva nevjerojatnu predanost, te je najsitniji detalj od velike važnosti. Malt master ručno bira najstarije bačve na svijetu kako bi napravio viski bez premca.

Svaka boca je pojedinačno numerirana i umotana u ručno šivanu teleću kožu. Uz svaku bocu je priložena knjiga koja vas vodi kroz povijest dugu 40 godina, s certifikatom koji su potpisali majstori sa najdugovječnijim stažom.

Nešto manje od 1000 boca se svake godine pusti u prodaju.