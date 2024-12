Možda zanemarujete jedan jako važan dio kuhinje dok čistite, a ne biste trebali...

Razumljivo je da je hladnjak obično pun hrane, što može otežati njegovo čišćenje, pa se umjesto toga često fokusirate na radne ploče, pećnicu i pod, piše Mirror.co.uk. No, mnogi stručnjaci za kuhinju i čišćenje preporučuju određeni vremenski okvir za čišćenje ovog uređaja, koji ne samo da će pomoći u održavanju dobre razine higijene, već će i produžiti njegov vijek trajanja. Jedno je sigurno – čišćenje hladnjaka ne bi smjelo biti samo dio proljetnog čišćenja jednom godišnje. Možda se pitate koliko često treba čistiti hladnjak i trebate li ciljano očistiti svaku ladicu i pretinac u njemu?

Olivia Young, znanstvenica za razvoj proizvoda u Astonishu, rekla je za Woman & Home (W&H) da hladnjak treba čistiti barem jednom mjesečno. "Iako je ovo jedan od zadataka koji se najčešće zaboravljaju ili se na njega gleda s nelagodom, idealno bi bilo čistiti hladnjak barem jednom mjesečno", rekla je. Razlog ove učestalosti, kaže, je sprječavanje nakupljanja mrlja i neugodnih mirisa, čime ćete osigurati da je hrana koju čuvate u njemu u higijenskom okruženju. Jedna od ključnih stvari pri čišćenju je učestalost korištenja hladnjaka.

Na primjer, ako imate veliku obitelj, vjerojatno će hladnjak biti češće korišten, što može dovesti do češćih prolijevanja tekućine i slično. U tom slučaju, možda ćete ga morati čistiti više od jednom mjesečno. Redovito čišćenje također vam može dugoročno pomoći uštedjeti novac na zamjeni skupih uređaja. "Uključivanjem čišćenja hladnjaka u svoju mjesečnu rutinu, možete produljiti vijek trajanja svog uređaja i poboljšati sigurnost hrane."

Uz varijable poput veličine obitelji, dobro je znati kada je vašem hladnjaku potrebna temeljito dubinsko čišćenje. Catherine Green, stručnjakinja za čišćenje u Smolu, rekla je za isti časopis da postoje neki znakovi upozorenja na koje treba obratiti pozornost. "Mrlje na policama hladnjaka, zidovima ili ladicama su znakovi. Također, neugodni mirisi i vidljivo nakupljanje ostataka hrane u kutovima ili ladicama." Obratite pozornost na plijesan ili gljivice koje mogu rasti na neočekivanim mjestima poput polica zbog nečišćenih mrlja od prolijevanja. Osim uobičajenih namirnica koje se mogu proliti, poput mlijeka, do manje očitih, kao što su mrlje od dna boca s umacima... Kada primijetite ove znakove, obično je vrijeme za dubinsko čišćenje hladnjaka.”

Broj polica u hladnjaku također može odrediti koliko čišćenja je potrebno. Catherine je rekla da oni s više pretinaca zahtijevaju više čišćenja te da stariji modeli mogu imati više zakutaka u usporedbi s modernijim, jednostavnijim hladnjacima. "Kod ovakvih hladnjaka može biti učinkovitije čišćenje po potrebi, umjesto dubinskog čišćenja svaka četiri tjedna, što štedi vrijeme, sredstva za čišćenje i novac na duge staze," rekla je. Ako imate hladnjak sa zamrzivačem, još jedan faktor o kojem treba razmišljati je vrsta koju posjedujete, jer neki možda trebaju češće čišćenje od drugih.

Matt Ayres, stručnjak za uređaje iz RDO Kitchen and Appliances, rekao je za W&H: "Neki hladnjaci sa zamrzivačem imaju ugrađenu tehnologiju bez zaleđivanja, što znači da nećete morati odleđivati hladnjak." Napomenuo je da to može uštedjeti "značajnu" količinu vremena kod planiranog čišćenja. "Ako hladnjak ima dispenzer za led ili vodu, preporučuje se njihovo čišćenje svaka dva mjeseca. To će osigurati da kvaliteta vode ostane visoka i da se minimizira rast bakterija," rekao je Matt. Stručnjak je naglasio važnost mijenjanja filtera za vodu kao dio "rituala čišćenja" te da se treba slijediti preporuke proizvođača filtera o učestalosti mijenjanja. Dodao je: "Obično će filtere za vodu trebati mijenjati otprilike svakih 3-6 mjeseci, ovisno o vrsti filtera i učestalosti korištenja."

Stručnjakinja za čišćenje upozorila: Ove prostorije u domu je potrebno usisavati nekoliko puta dnevno!