'Moja supruga stalno dovodi svoje ljubavnike u kuću i to zbunjuje našu djecu'

- Moja djeca plaćaju užasnu cijenu za moje varanje. Moja supruga ih upoznaje sa svojim ljubavnicima, koji izgleda prolaze kroz kuću tjedno. U međuvremenu, moram tome svjedočiti iz svoje improvizirane spavaće sobe u našoj blagovaonici - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Ne može se iseliti jer si ne mogu to priuštiti, a i misle da je bolje da djecu odgajaju zajedno. Imaju dvoje djece od osam i pet godina pa se on brine da će ih rastužiti ako se rastave. Iako je znao da će njihova veza biti gotova ako prevari suprugu, na jednom putovanju s prijateljima prevario ju je s nepoznatom ženom.

- Moja supruga je to saznala i nakon velike svađe rekla da smo završili, a ja već mjesecima spavam na kauču. Od tada je moja žena počela više izlaziti, a kad je dovela nekoliko muškaraca u kuću, nisam se mogao žaliti. No, onda im je počela dopuštati da prespavaju kod nas, a djeca su me počela ispitivati tko su oni - nastavio je.

Pokušao je razgovarati sa suprugom o tome, ali ona inzistira na tome da se to njega ne tiče. On je sada upoznao drugu ženu s kojom je jako sretan te smatra da imaju velike šanse da uspiju, ali čeka na pravo vrijeme da upozna njegovu djecu. Samo bi volio da mu supruga bude ljubazna da ne zbuni djecu.

- Da, nije vam lako, ali zajednički život kad ste razdvojeni zbunjuje i djecu. Da niste pod istim krovom, vaša bi žena mogla imati nekoga kad djeca budu s vama i obrnuto. Razgovarajte s njom o tome kako bi stvari najbolje funkcionirale u budućnosti. Jeste li sigurni da je vaša veza završena? Neki se parovi mogu vratiti zajedno nakon prevare, ali oboje to morate željeti - odgovorila mu je Deidre.

