'Moj suprug nikada ne inicira seks, uvijek sam ja ta koja napravi prvi korak i to me počinje smetati'

– Pomislili biste da bi me nakon 20 zajedničkih godina moj muž mogao pitati za seks, ali on to nikada ne učini. Oboje imamo 43 godine i dva odrasla sina. Volim seks. Još uvijek volim izgledati lijepo i ja sam žena koja se želi osjećati željenom i poželjnom. Imamo sjajan seksualni život, ali samo zato što ga ja održavam – napisala je jedna žena za The Sun.

Zamoli svog muža dva ili tri puta tjedno za seks i on je posluša, ali na prste jedne ruke može izbrojati koliko je puta on inicirao seks u protekloj godini. Pokušala je razgovarati s njim o tome, ali on kaže da nije važno tko traži seks, sve dok oboje uživaju u tome.

– Ponekad bih voljela da dođe kući, gurne me na krevet i ima seks sa mnom, ali umjesto toga, on ode gore presvući se u gaće i papuče kao starac. Kaže da nije toliko nametljiv. Mislim da je to glupost i da on ne razumije poantu – nastavila je.

– Oboje morate raditi na vezi. I trenutno ste vi jedini spontani kada je vaš seksualni život u pitanju. Pisanje poruka i ostavljanje ih po kući ili slanje romantične poruke poslat će mu signal da očekujete nešto zabavno – odgovorila joj je Deidre.

