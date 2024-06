Mnoge mladenke se odlučuju na nove nekirurške petominute 'operacije' nosa: 'Vrlo je riskantno!'

Nije tajna da vjenčanja zahtijevaju puno priprema. Od pronalaska savršene haljine do naručivanja 'pravog' cvijeća - često postoji ogroman broj zadataka koje treba obaviti prije nego što dođe veliki dan. A sada se čini da neke mladenke dodaju još jednu stavku na svoj popis - 'petominutne' operacije nosa, piše Mirror.

Dok ovi postupci oblikovanja nosa traju samo nekoliko minuta, kozmetički liječnici kažu da njihov dramatičan učinak može trajati i do dvije godine. Začudo, oni također ne uključuju operaciju - samo nekoliko brzih injekcija u kozmetičkoj klinici.

Narjis J al-saedy jedna je od bezbrojnih kozmetičkih liječnica koji dijele iskustva budućih mladenki koje su prošle ovaj postupak. U videu na TikToku pod naslovom 'Pripreme mladenke', ona snima jednu ženu koja će se uskoro udati kako prima nekoliko injekcija na svojoj stranici @bynarjiss. "Mali prirodni popravci", dodala je.

Djeluju li ove injekcije stvarno? Dva stručnjaka složili su se da postupak može imati trenutačni učinak, ali to ne dolazi bez rizika. Dr. Leah Totton, pobjednica devete sezone The Apprentice i osnivačica Dr Leah Cosmetic Skin Clinics, rekla je: "Nekirurško preoblikovanje nosa, također poznato kao 'filer za nos', 'nekirurška rinoplastika' ili 'nekirurška operacija nosa' ' se postiže pomoću dermalnog punila. Dermalni filer je gel koji se, kada se ubrizga u nos, može upotrijebiti za preoblikovanje, definiranje, skrivanje neravnina i ispravljanje nosa. Nekirurški zahvat na nosu može dati trenutne rezultate, bez zastoja i relativno je bezbolan jer se koristi krema za umrtvljivanje. Rezultati traju oko 12 mjeseci."

Iako se čini da su postali popularni među mladenkama, fileri za nos također mogu poslužiti svima koji žele suptilnu promjenu nosa - osobito ako imaju 'kukasti oblik', malu kvrgu ili bi radije uzdignut vrh nosa. Naveen Cavale, konzultant plastični kirurg u tvrtki Real Plastic Surgery, također je objasnio: "Tijekom postupka, koji obično zahtijeva lokalni anestetik, punilo se strateški ubrizgava u određena područja nosa kako bi se postiglo željeno poboljšanje ili korekcija. rezultati su vidljivi gotovo odmah, iako manja oteklina u početku može zamagliti konačni rezultat."

Iako se ovo općenito smatra sigurnim ako ga izvode kvalificirani praktičari, postoji rizik od mogućih komplikacija. Nepravilno ubrizgavanje može izazvati oticanje, modrice, pa čak i nekrozu kože oko mjesta ubrizgavanja - pri čemu se potonje odnosi na odumiranje tkiva.

Zapanjujuće, druga izvješća sugeriraju da su neki klijenti čak i oslijepili nakon neuspjelih zahvata. Cavale je objasnio: "Čuo sam statistiku prošli tjedan, u ISAPS Colombia procjenjuje se da jedna osoba dnevno oslijepi negdje u svijetu zbog nekirurške rinoplastike. Sljepoća nakon nekirurške operacije nosa može nastupiti ako se punilo nenamjerno ubrizga u krvnu žilu koja opskrbljuje oko - očnu arteriju ili njezine ogranke. To može ometati protok krvi u mrežnicu, što dovodi do nedostatka kisika i trajnog gubitka vida. To može dovesti do sljepoće nakon nekirurškog zahvata nosa. To je rijetka, ali razorna komplikacija koja naglašava važnost da zahvate izvode iskusni i obučeni medicinski stručnjaci koji su svjesni anatomije i mogućih rizika."

Dr. Leah također tvrdi da dermalni filer može migrirati ako ga previše pritisnete neposredno nakon tretmana. "Stoga je preporučljivo izbjegavati masiranje ili guranje nosa nakon nekirurškog tretmana nosa ili nošenje naočala ili sunčanih naočala 72 sata nakon tretmana", dodaje. Osim toga, ako sve bude u redu, nos bi trebao zadržati svoj novi oblik dok učinak ne nestane u roku od šest mjeseci do dvije godine. Ipak, stručnjaci sugeriraju da bi učinci mogli trajati dulje ako se odlučite na dopunu.

"Da, nakon 12 mjeseci kada je potrebno nadopunjavanje, vaš nos će izgledati kao prije tretmana. Nakon prvog 12-mjesečnog nadopunjavanja, primijetit ćete da će rezultati trajati dulje od prve runde", rekla je dr. Leah. Cavale je dodao: "Važno je za one koji razmišljaju o nekirurškom zahvatu nosa da shvate da je to privremeno rješenje za estetsko poboljšanje. Ako žele dugotrajnije ili trajne rezultate, možda će morati razmotriti kirurške mogućnosti poput tradicionalne rinoplastike, koja uključuje preoblikovanje same nosne strukture umjesto korištenja privremenih punila."

