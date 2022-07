Mladenka se požalila: 'Muž mi je uništio svadbu s komentarima na moj izgled tijekom zdravice'

Iako je većini ljudi dan vjenčanja najljepši dan u životu, jedna je mladenka ispričala kako joj ga je novi suprug upropastio; jer se tijekom zdravice počeo šaliti na račun njenog izgleda.

30-godišnjakinja je oduvijek, kaže, imala problema sa samopouzdanjem, a on je na svadbi rekao da 'sa šminkom na licu izgleda poput lutke iz robne kuće'; i to pred svim gostima.

Ostala je, tvrdi, zaprepaštena njegovim komentarom i na kraju se istresla pred njegovim roditeljima pa tri dana kasnije i dalje nisu u dobrim odnosima.

- Ja sam introvertirana i u društvu tjeskobna osoba, što čini situaciju još gorom. Upoznala sam se s kozmetikom tek u svojim dvadesetima i moj me sadašnji suprug uvijek zadirkivao zbog toga; imajte na umu da je šaljivdžija i pomalo je sarkastičan i brutalno iskren. Nisam imala problem s tim sve dok je to radio privatno - ispričala je na Redditu.

"Za vjenčanje sam 'malo sam izišla izvan okvira' kada je šminka u pitanju, ali izgledalo je dobro i usklađeno, no on to nije prestao komentirati tijekom cijele večeri".

- Počeo sam se živcirati kada je došlo vrijeme za njegov govor, a on me pogledao i rekao, "...i moja, koja izgleda kao lutka iz robne kuće s tom šminkom na licu..."

"Bila sam u šoku. Gosti su se počeli smijati, a ja sam osjetila bijes koji nisam znala obuzdati."

Čekala je, kaže, dok njegovi roditelji nisu bili u blizini pa ga je prozvala zbog toga što je rekao, no on je odgovorio da je to bila samo šala koju je ona shvatila previše osobno, a onda ju je optužio da je pokvarila atmosferu i ponizila ga pred roditeljima kao da je dijete.

Nakon što se durio tri dana bez prestanka, sada joj govori da se mora ispričati, a ona se počela pitati je li doista pretjerala.

-I neke su žene također sarkastične i brutalno iskrene, Ali on nije oženio jednu od njih već tjeskobnu i sramežljivu; što je mislio postići? - napisala je jedna korisnica.

- On ne želi ravnopravnog partnera, želi gledati kako se vama izrazi lica mijenjaju dok vam govori grozne stvari - dodala je druga. "Ukratko, bio je to glup potez."

