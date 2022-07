"Rekla sam prijateljici da joj neću doći na vjenčanje; već sam bila na tri njene svadbe!"

Jedna je žena na portalu Mumsnet ispričala kako se razljutila kad je nedavno dobila pozivnicu za vjenčanje prijateljice koja se već triput udavala.

- Jesam li luda što ne želim ići na nečije četvrto vjenčanje? - pitala je druge korisnike

"Vjenčanja mogu biti skupa, često moraš putovati, tražiti dadilju za djecu... Ukratko, vrijeme je da se ona prestane udavati. Očito joj ne ide. Želim je pristojno odbiti, ali znam da će to loše prihvatiti..."

Nastavljajući svoje objašnjenje, rekla je: "Ona je moja stara najbolja prijateljica pa je to kao da preskočim vjenčanje rođaka. Ne bih očekivala ni da itko dođe na moje treće ili četvrto vjenčanje. Ne bih zapravo ni imala veliko vjenčanje u tom slučaju", dodala je, no boji se da joj prijateljica biti uzrujana ako ne dođe.

"Napravila je veliku frku prije svoje treće svadbe kad je nekoliko ljudi reklo da ne mogu doći. Ponašala se kao da joj je prvi put da se udaje", objasnila je žena, a ljudi su stali na njenu stranu.

- Pa što ako to loše primi? Nisi dužna ići ni na čije vjenčanje, bilo prvo ili četvrto", rekla je jedna korisnica..

- Samo se ispričaj, nisi slobodna i to je to - dodala je druga.

Međutim, drugi su mislili da bi mogla pokazati malo više razumijevanja.

- Ne vidim koliko je stvarno relevantno to što joj je to četvrto vjenčanje. To je njezin 'cirkus'. Ili je dobra prijateljica koju želite podržati ili nije; sve se svodi na to pitanje."

