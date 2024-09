Mislite da vas stjuardese u avionu pozdravljaju iz pristojnosti? Pravi razlog će vas iznenaditi

Jedna stjuardesa nedavno je otkrila važnost vašeg odgovora kada vas posada pozdravi prilikom ulaska u avion. Za mnoge putnike, osobito one koji su nervozni zbog letenja, ovaj ljubazni pozdrav može značiti puno, pružajući osjećaj dobrodošlice i olakšanja. Međutim, iza tog naizgled jednostavnog pozdrava krije se važan razlog koji nadilazi pristojnost, piše UNILAD.

Možda ste primijetili da vas stjuardese redovito pozdravljaju dok ulazite u avion, a to rade ne samo da bi bile ljubazne, nego i kako bi procijenili vaše stanje. Iona Iachim, stjuardesa Wizz Aira, podijelila je na TikToku da pozdrav na ulazu služi kao provjera jeste li možda previše pijani ili bolesni za siguran let. Ovu informaciju potvrdile su i njezine kolege, ističući da se takav postupak koristi u industriji kako bi se osigurala sigurnost svih putnika.

Ako netko pokazuje znakove prekomjerne konzumacije alkohola ili lošeg zdravlja, to može rezultirati zabranom ulaska u avion. Osim toga, stjuardese također obraćaju pažnju na ‘sposobne putnike’ (ABP – able-bodied passengers), odnosno one koji bi mogli pomoći u hitnim slučajevima, primjerice tijekom evakuacije aviona. Zbog toga, ako vas stjuardesa pozdravi, nije to zbog vašeg izgleda ili karizme, kao što se možda neki nadaju.

Ovaj pristup omogućuje posadi da osigura sigurnost svih u avionu i smanji rizik od eventualnih problema tijekom leta. Također, putnicima s ograničenim sposobnostima obično se neće dodijeliti sjedala uz izlaze u slučaju nužde, jer bi mogli otežati evakuaciju.

VEZANI ČLANCI:

Dakle, sljedeći put kada vas stjuardesa pozdravi pri ulasku, sjetite se da je to mnogo više od običnog izraza ljubaznosti – to je važan dio sigurnosnog postupka koji osigurava nesmetano putovanje.

Stjuardesa podijelila: "Ovakvi putnici najviše živciraju osoblje u avionu..."