Mikrodermoabrazija lica – kako djeluje, čemu služi, nuspojave, cijena

Mikrodermoabrazija je minimalno invazivan kozmetički zahvat razvijen 1985. godine u Italiji, koji je u zadnjih nekoliko godina postao vrlo popularan. Zahvat se sastoji od nježnog pilinga površinskih slojeva kože uz pomoć abrazije i sukcije, a doprinosi obnavljanju i pomlađivanju kože.

Najčešće se izvodi na licu, ali se može obaviti na bilo kojem dijelu kože (prsa, leđa, ruke, itd.). Postupak mikrodermoabrazije lica je bezbolan i vrlo kratak – traje između 30 i 40 minuta, dok mikrodermoabrazija vrata traje oko 20 minuta. Tretman je pogodan za sve tipove i boje kože. Prije tretmana je potrebno savjetovati se s dermatologom kako biste saznali kakve rezultate možete očekivati, koliko često morate obavljati tretman i s kojim nuspojavama biste se mogli suočiti.

Mikrodermoabrazija – kako djeluje?

Mikrodermoabrazija se izvodi aparatom kojim specijalist prelazi preko kože lica. Iz aparata izlaze kristali ili dijamantne čestice koje nježno ljušte površinski sloj kože (rožnati sloj; lat. stratum corneum), čime se potiče stvaranje novih stanica kože. Kada se koriste kristali riječ je o kristalnoj mikrodermoabraziji. Umjesto kristala mogu se koristiti dijamantne čestice, tada se postupak naziva dijamantna mikrodermoabrazija.

Aparat sadrži malu pumpicu kroz koju izlaze kristali kao što su aluminijev oksid, magnezijev oksid, natrijev klorid ili natrijev bikarbonat koji ljušte kožu. Istodobno aparat stvara vakuum koji povlači te kristale zajedno s površinskim slojem odstranjene kože. Vakuum služi i za poticanje cirkulacije lica.

Sam postupak je bezbolan, a jačina vakuuma i brzina podešavaju se ovisno o osjetljivosti kože. Mikrodermoabrazija je pogodna za sve dobi, a tretman mogu obaviti osobe od 12 do 65 godina. Ne preporučuje se obavljanje tretmana osobama starijim od 70 godina jer je koža osjetljivija, a kod djece ispod 12 godina tretman izvodi dermatolog ili plastični kirurg. Mikrodermoabrazija lica može se obavljati jednom tjedno do jednom mjesečno, ovisno o koži i razlogu odabira tretmana. Najčešće je potrebno između 6 do 12 tretmana kako biste vidjeli puni učinak.

Dijamantna mikrodermoabrazija

Kao što smo već spomenuli, ova metoda djeluje na isti način, ali bez upotrebe kristala. Kod dijamantne mikrodermoabrazije se za eksfolijaciju kože umjesto kristala koriste čestice dijamanta.

Ova metoda je sigurnija ako se radi o mikrodermoabraziji na području kože očiju i usana zato što se smanjuje mogućnost da pacijenti slučajno udahnu kristale ili da im odlete u oči.

Hidro mikrodermoabrazija

Najnovija metoda mikrodermoabrazije izvodi se u potpunosti bez kristala ili čestica dijamanta. Umjesto njih koriste se mlazovi vode kako bi se uklonio gornji sloj kože. Kao i kod drugih vrsta mikrodermoabrazije, mašinicom se ispušta voda koja uklanja površinski sloj kože, dok vakuum povlači stanice kože i vodu.

Hidro mikrodermoabrazija pogodna je za osobe s izuzetno osjetljivom kožom jer je tretman vrlo nježan. Pogoduje i koži koja je masnija te smanjuje pore. Rezultati su dugotrajniji i “nova” koža se direktno njeguje mlazom vode. Nakon ovog tretmana koža kratko bude roze boje, ali manja je vjerojatnost otoka.

Mikrodermoabrazija – čemu služi

Nakon mikrodermoabrazije koža postaje mekša i glađa pa se najčešće izvodi kako bi koža dobila mlađi izgled i ujednačen ton. Odličan je odabir za osobe koje nemaju vremena za dugotrajne oporavke nakon kozmetičkih tretmana. Mikrodermoabrazija se kao tretman preporučuje za osobe koje imaju sljedeće probleme s kožom: hiperpigmentaciju, proširene pore, akne i ožiljke od akni, oštećenja od sunca, nejednak ten kože, bore.

Imajte na umu da rezultati nisu vidljivi odmah, već je potrebno više tretmana kroz određeni vremenski period. Postoje razna znanstvena istraživanja koja otkrivaju stvaran učinak ovog tretmana na kožu. Prema istraživanju koje je objavljeno 2001. godine u znanstvenom časopisu Dermatologic Surgery – mikrodermoabrazija je imala najbolji učinak za pacijente koji su imali problema s teksturom kože i nejednakom pigmentacijom, dok učinak na bore nije bio značajan.

Prema drugom istraživanju objavljenom 2001. godine u časopisu Dermatologic Surgery koje je proveo J. R. Lloyd, pokazalo se da je 92% istraživanih pacijenata uočilo značajnu razliku nakon mikrodermoabrazije. U ovoj studiji fokus je bio na liječenju akni kod mladih ljudi.

Mikrodermoabrazija – prije i poslije

U nastavku možete vidjeti neke slike koje pokazuju učinak mikrodermoabrazije nakon nekoliko tretmana.

Mikrodermoabrazija kod kuće

Na tržištu su se pojavili proizvodi koji omogućuju mikrodermoabraziju kod kuće.

Riječ je o abrazivnim kremama ili pilingu za lice koji najčešće sadrže kristale aluminijevog oksida. Osim toga, u ponudi postoje i uređaji za kućnu mikrodermoabraziju koji su skuplji, ali dugotrajniji.

Imajte na umu da ovakvi kućni tretmani ne mogu ponuditi jednako dobar piling i uklanjanje kože kao profesionalni tretman, a samim time i ne daju jednako izražene rezultate.

Razlika između dermoabrazije i mikrodermoabrazije

Dermoabrazija se izvodi pod lokalnom anestezijom jer je riječ o invazivnoj metodi koju većinom provode dermatolozi i plastični kirurzi. Za razliku od dermoabrazije, mikrodermoabrazija je manje invazivna metoda i pogodna za sve tipove i boje kože jer ne stvara diskoloraciju. Dermoabrazija se najčešće preporučuje za ožiljke od akni ili druge ožiljke. Pogodna je samo za svijetlu kožu.

Mikrodermoabrazija – nuspojave i mjere opreza

Ako ste u posljednjih 6 do 12 mjeseci uzimali lijekove protiv akni, mikrodermoabrazija možda nije za vas jer postoji rizik od pojave ožiljaka pa se obavezno savjetujte s dermatologom.

Iako je oporavak od ovog tretmana vrlo brz, nakon mikrodermoabrazije mogu se pojaviti neke nuspojave kao što su: otok kože, crvenilo kože, osjetljivost na sunce, male modrice. Ako vam se i pojave neke od nuspojava, trebale bi nestati kroz nekoliko dana. Koža se najčešće u potpunosti oporavi unutar tjedan dana od mikrodermoabrazije i tada je spremna za novi tretman.

Nakon tretmana:

preporučuje se upotreba kreme za zaštitnim faktorom kako biste umanjili mogućnost nuspojava, preporučuje se izbjegavanje izlaganja suncu nekoliko dana, izbjegavajte čak i minimalno invazivne tretmana. Tretman se smatra sigurnim za žene koje doje, iako isto treba imati na umu da koža može biti osjetljivija i u tom stadiju. Mikrodermoabrazija tijekom trudnoće se ne preporučuje, zato što je koža u tom periodu puno osjetljivija. Svakako se savjetujte s dermatologom prije odluke na tretman.

Mikrodermoabrazija – cijena

Cijena tretmana ovisi o specijalistu tj. klinici i vrsti mikrodermoabrazije na koju se odlučite. Cijena može varirati ovisno i o količini tretmana koji su vam potrebni. U Hrvatskoj cijena jednog tretmana najčešće iznosi od 300 do 1000 kn, a u nekim poliklinikama ili salonima možete kupiti paket tretmana po jeftinijoj cijeni. Zdravstveno osiguranje ne pokriva tretman jer se smatra isključivo kozmetičkim zahvatom.

Mikrodermoabrazija – Zagreb

Neka mjesta gdje možete obaviti tretman mikrodermoabrazije u Zagrebu su sljedeća:

Poliklinika Bagatin – osnovni tretman s mikrodermoabrazijom (750 kn),

Beauty salon “Lanaderm” – Pristine mikrodermoabrazija za lice (6 tretmana: 1200 kn),

Centar Skin – mikrodermoabrazija lica (350 kn),

Cosmetic studio Manuela Šapro – dijamantna mikrodermoabrazija (300 kn).