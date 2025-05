Je li vas vaša mačka ikada polizala? Evo koji sladak razlog stoji iza toga

Mačke su poznate po svojoj neovisnosti i često ih se smatra distanciranijim kućnim ljubimcima u usporedbi s, primjerice, psima. Međutim, iako ne traže stalnu pažnju ili društvo, to ne znači da nisu privržene. Jeste li ikada doživjeli da vas je vaša mačka polizala? Jedan je stručnjak otkrio što zapravo znači, piše Daily Express.

Mačke su poznate po tome što ližu svoje krzno da bi se njegovale i održavale osobnu higijenu. Vjerojatno ste već vidjeli mačku kako liže drugu mačku, a možda ste i navikli da vaš ljubimac liže čak i vas. Dok nekim ljudima ne smeta kad ih njihova mačka liže, drugima osjećaj hrapavog jezika na koži nije ugodan. Prema podacima PetMD-a, mačke na jeziku imaju stotine kukastih papila koje prekrivaju cijelu površinu jezika, što ga čini hrapavim poput brusnog papira.

Sviđa li vam se što vas vaša mačka liže ili ne, možda se pitate zašto mačke to rade. Amanda Campion, klinička bihevioristica životinja, s desetljećima iskustva u brizi za mačke, objasnila je razlog ove mačje navike. Campion je u videu na TikToku objasnila da mačke vole lizati ljude jer je to dio društvenog njegovanja i povezivanja. Dodala je da je to ono što jedna mačka radi drugoj mački kada se smatra dijelom njihove obiteljske jedinice.

To znači da ste, ako vas vaša mačka liže, i vi dio njihove obiteljske jedinice. "Neke mačke ližu da bi se umirile. Tijekom lizanja oslobađaju hormone sreće, što čini da se osjećaju bolje. Posebno kada su pod stresom, neke mačke mogu mahnito lizati", objasnila je stručnjakinja.

Bihevioristica mačaka upozorila je da pretjerano lizanje ljudi ili predmeta može postati kompulzivno ponašanje pa je savjetovala da pazite na to ako lizanje odjednom postane sve češće i češće. Naglasila je da se na to ponašanje treba obratiti pozornost, pa je preporučila preusmjeravanje ponašanja i smanjenje izvora stresa te je istaknula da je odgovornost vlasnika otkriti što izaziva stres kod mačke, bilo da je riječ o dolasku bebe u kuću, novoj mački u susjedstvu ili nekoj drugoj promjeni u okolini.

"Saznajte razlog, a zatim možete pomoći svojoj mački sintetičkim feromonima, lijekovima za kućne ljubimce, nutraceuticima, ili se, ako je stanje jako ozbiljno, obratite veterinaru koji vas može uputiti kliničkom animalnom bihevioristu", rekla je Campion. Savjetovala je vlasnicima da se redovito igraju sa svojom mačkom te da obogaćuju okolinu jer će to zadovoljiti društvene potrebe i moguće smanjiti lizanje.

Također smatra da je preusmjeravanje pažnje kompulzivne mačke koja stalno liže na nešto poput igračaka na štapu koristan korak. "Ako vam vaša mačka samo redovito daje slatke poljupce, onda nemate razloga za brigu. To nije problem, to je samo njihov način povezivanja i pokazivanja naklonosti prema vama", zaključila je stručnjakinja.