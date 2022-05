Mama podijelila: 'Zašto se djeci nikada ne treba govoriti da 'ne smiju od stola dok sve ne pojedu'

Mnogi su roditelji barem jednom svojoj djeci 'zaprijetili' da ne smiju ustati od stola dok ne pojedu sve što im je na tanjuru, no jedna majka tvrdi da se to djeci ne bi nikad trebalo govoriti. Na svom je TikTok profilu @theempoweredparentcoach tako otkrila da ona to svojoj kćeri iz tri razloga nikad nije ni ne namjerava reći, prenosi The Sun.

Prvi je razlog zašto misli da takve rečenice nisu primjerene je samopouzdanje djeteta.

- Ona zna bolje od mene koliko je gladna i koliko kad može pojesti! - rekla je za svoju kćer.

Drugi je razlog, kaže, to što djeca trebaju naučiti jesti u skladu sa svojim potrebama, kao i naučiti prestati jesti kad su sita, a treći razlog je taj što je cilj da razviju vlastite stavove i zdrav odnos prema hrani i obrocima.

- Vrlo je važno pomoći djeci da izgrade dobar odnos s hranom, jer nezdrav odnos kasnije može dovesti do brojnih problema - nastavila je.

Korisnici Tik Toka su je brzo pohvalili i zahvalili joj što je podijelila svoje savjete, a mnogi su se i složili s njom.

- Slažem se s tobom, tako i ja radim sa svojom kćeri - napisala je jedna korisnica.

- I ja sam tako radila sa svojim sinom; sada ima 20 godina i ima zdrav odnos prema hrani - dodala je druga.

Jedna korisnica ju je upitala što napraviti ako dijete ne želi završiti jelo, a želi desert, na što je Polly odgovorila da ona svojoj kćeri tada da desert jer 'svvi ponekad želimo jesti slatko'. Ukratko, zaključila je, "ako ja mogu birati što ću jesti i njoj ću dati mogućnost izbora"...

