Loš seks nije rijetkost, ali uz nekoliko savjeta može se popraviti

Loš seks zaista nije rijetkost, puno ljudi se nađe u tom problemu s partnerom, ali prebrzo odustanu. Misle da veza neće funkcionirati ako je u krevetu loše. Američka seksualna terapeutkinja Sari Cooper otkrila je za Cosmopolitan da nema potrebe za odustajanjem, sve se može vrlo lako promijeniti. Trajanje seksa, poze, predigra... Dajte do znanja svom partneru što vas uzbuđuje, a što odbija. Razgovarajte o fantazijama i onim stvarima koje volite u krevetu.



Oralni seks

Možda je u samom seksu odličan, ali kada je riječ o oralnom zadovoljavanju ne sviđa vam se. Probajte mu dati do znanja pokretima što da radi i usmjerite ga na prave točke. Pretvarati se da vam je dobro samo radi štetu vama jer će sljedeći put biti isto. Ako je pak onaj tip koji izbjegava oralni seks, dajte mu do znanja da je vama takav užitak bitan jednako kao i njemu. Poza 69 odlična je jer oba partnera ravnopravno uživaju.



Ne odustaje od misionarskog položaja

Probajte ga razuvjeriti erotskim filmom ili vrućim igricama da ima i boljih poza od misionarske. Poker na skidanje, vezivanje, igranje uloga... Sve te stvari podignut će strasti u krevetu.

Usmjeren je samo na svoj užitak

Nemojte to zamijeniti za sebičnost. Objasnite mu da će vaš orgazam povećati i njegov užitak, a u tome vam može pomoći duža predigra. Seks će biti intenzivniji, a vi ćete lakše postići vrhunac.



Ne ide mu ljubljenje

Seks savršen, a ljubljenje mu nikako ne ide. Ima rješenje i za to - prilagodite se jedno drugome, dajte mu do znanja što vam odgovara.



Usredotočen je samo na grudi

Svu njegovu pažnju privlače vaše grudi, no ako je on previše grub, zauzmite poziciju u kojoj ste vi gore i pokažite mu kako želite da vas dira. Uzmite njegove ruke i stavite ih na grudi te sami odredite tempo.