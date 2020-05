'Djevojka mi je priznala da želi seks i pažnju, samo ne od mene. Trebam li je ostaviti?

Jedan muškarac požalio se psihoterapeutkinji Deidri jer mu djevojka šalje zbunjujuće signale. Iako ga je pitala da se useli u njezin stan, prestala ga je ljubiti i više se ne želi seksati s njime, što ga je razočaralo i zbunilo pa se obratio Deidri za pomoć, prenosi The Sun.

“Imamo odnos koji se stalno prekidao i započinjao ponovno. Ona nije preboljela svog bivšeg dečka te mu je stalno potajno slala poruke. Onda je krenula izolacija. Još uvijek radim pa me pitala da se uselim kod nje kako bi se mogli vidjeti i ona bi mi mogla kuhati. Otkako smo se uselili zajedno, njezin libido skroz je pao, toliko da je više ne privlačim. Govori kako želi seks i pažnju, samo ne sa mnom. No i dalje tvrdi da me voli i želi biti sa mnom. Jednostavno se osjećam odbijeno.”

Deidre mu je odgovorila: “Ako te voli, ali želi seks i pažnju od nekog drugog, ima ozbiljnih problema koje prvo mora samostalno riješiti. Inače će cijeli život unesrećivati sebe, a i druge. Razmislite o povratku u vlastiti stan i življenju odvojeno te njoj dajte do znanja da je jedini način da vi budete zajedno, ako ona prestane komunicirati sa svojim bivšim dečkom.”

