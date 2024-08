Ljubav je više od fraze 'volim te': Evo kako još možete pokazati partneru da vam je stalo!

U većini ljubavnih veza zaljubljenost s vremenom prođe ili barem popusti, no to ne znači da nam do partnera nije stalo i da ga ne volimo, sve i ako mu to ne govorimo svaki dan. Da bi veza ostala čvrsta i uspješna, stručnjaci kažu kako je partneru potrebno davati do znanja da nam je stalo, što možemo učiniti malim gestama pažnje koji je koštaju ništa, a svakome će izmamiti osmijeh na lice. Evo nekoliko prijedloga.

Dodiri: Dodiri povećavaju bliskost među partnerima, čine nas zadovoljnima i sretnima. Stoga, ne propustite priliku u prolazu dodirnuti svog partnera, iznenaditi ga nježnim zagrljajem ili poljupcem. Odličan način da pokažete naklonost i ljubav prema dragoj jest masaža koja također zbližava te opušta oboje partnera. Bliskost pokazujemo i držanjem za ruke, iznenadite partnera tom gestom dok gledate film ili šećete gradom.

Preuzimanje partnerovih obveza: Iznenadite voljenu osobu tako što ćete umjesto nje odraditi neki kućanski posao, obaviti kupovinu namirnica, skuhati večeru ili odvesti djecu na trening. U današnje užurbano doba, svaka pomoć koja štedi dragocjeno vrijeme je dobrodošla, a vašem partneru na taj ćete način dati do znanja da vam je stalo.

Slatka iznenađenja: Pokažite partneru da mislite na njega i kad niste zajedno. Na povratku s posla kupite kolač koji voli ili svratite do cvjećarnice po cvijet. Mali znaci pažnje čine vezu čvršćom i stabilnijom. Nekim je ljudima osjećaje lakše izraziti na papiru. Ako ste među takvima, napišite tople poruke za svog partnera na papiriće i umetnite ih u knjigu koju čita, u kofer koji nosi na put ili poslovni rokovnik, sigurno će se oduševiti kada ih pronađe.

Održavajte zaljubljenost: Jasno je da zaljubljenost u vezi s vremenom gubi na intenzitetu, no poželjno je 'podgrijavati je' s vremena na vrijeme. Bez obzira na to koliko ste dugo u vezi s partnerom – flertujte! S vremena na vrijeme šapnite partneru na uho nešto zavodljivo ili mu pošaljite seksi SMS poruku.

Dijelite komplimente: Nakon nekog vremena, obveze u vezi i obitelji počinju se podrazumijevati. No, nemojte zaboraviti zahvaliti partneru za sitne usluge ili ga pohvaliti za neki dobro odrađen zadatak, postignuća na poslovnom planu, izgled. Sve je to znak da vam je, bez obzira na obveze i probleme koje sa sobom nosi život, upravo partner na prvom mjestu.

Smijte se: Održavajte dobro raspoloženje jer je kroz život lakše kročiti sa smiješkom na usnama. Imajte na umu da nakon svake kiše dolazi sunce. Pokušajte preduhitriti to sunce svojim pozitivnim stavom koji će se preslikati i na druge u vašoj okolini, uključujući i vašeg partnera. Budite duhoviti i smijte se zajedno kad god imate priliku.

