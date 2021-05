Liječnici su joj savjetovali pobačaj jer bebino srce ne raste, ali ona se odlučila boriti: Rodila je zdravog dječaka

Amber Casey (23) i njezin suprug Scott imali su jedno dijete, dječaka Sebastiana, a kada je njemu bilo dvije godine odlučili su se imati još jedno. Kada su saznali da je trudna, nisu mogli skinuti osmijeh s lica, ali sreća je pokvarena na pregledu u 20. tjednu trudnoće.



Liječnica im je tada rekla da se beba ne razvija dobro, da joj je lijeva strana srca manja od desne i da će, zbog takvog stanja, trebati operacije čim se rodi. Isto tako, bebe koje se rode s nepravilnim srcem često ne žive dulje od pet godina.



"Pokazala nam je usporedbu srca naše bebe i onog normalnog. Objasnila je da ne može znati kakav će ishod točno biti i predložila pobačaj."

Naime, u Engleskoj roditelji imaju pravo na pobačaj prije 24. tjedna trudnoće ako se otkrije ovakvo stanje. "Plakali smo cijeli dan, nismo znali što napraviti. Nazvala nas je medicinska sestra, pružila podršku i rekla da postoje grupe po društvenim mrežama u kojima su parovi koji su se našli u istoj situaciji. Brzo sam ih pronašla i podijelili su s nama priče kako izgleda život s bebom koja se rodi s nerazvijenim srcem. Dali su nam nadu i odlučili smo da nećemo prekidati trudnoću."

Na daljnjim pretragama saznali su da se lijeva strana srca bebe počela razvijati i rasti, ali liječnici su otkrili novi problem - beba ima suženje aorte, pa ne dolazi dovoljna količina krvi u organe. Rečeno im je kako to može dovesti do zatajenja srca, ali i ostalih organa te da se može popraviti jedino operacijom. Promjene nije bilo ni nakon pregleda u 30. tjednu.



Amber i Scott nisu htjeli kupovati nikakve stvari za dječaka jer nisu znali hoće li ga na kraju voditi kući ili ne. Ipak, na još jednom pregledu saznali su da je protok krvi postao normalan i da se srce još bolje razvija, a u 36. tjednu liječnica je rekla da je s bebom sve uredu. Dva dana nakon tog pregleda liječnici su potaknuli porod i rodio se Orton.

"Nisam mogla vjerovati. Normalno je disao, a mene su obuzele emocije kada su mi ga stavili na prsa. Ipak, sreća je kratko trajala jer se ubrzo počeo mučiti sa disanjem pa su mu liječnici dali antibiotike jer su sumnjali na infekciju. No, i to je prošlo i liječnici su nam rekli da je sve uredu."



Ortonu je i dalje lijeva strana srca bila nešto manja od desne, ali samo četiri tjedna kasnije liječnici su rekli da mu svi organi rade savršeno. Nisu mogli objasniti ovakav slučaj jer je ovo za njih pravo čudo, prenosi The Sun.

